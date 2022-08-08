3 турецких сериала, от которых пищит весь мир

Для тех, кто еще не проникся турецкими сериалами, «Рамблер» собрал топ самых популярных проектов, от которых пищит весь мир.

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь" Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

«Постучись в мою дверь»

Эда живет вместе со своей тетей и мечтает уехать на стажировку в Италию, но лишается стипендии, которую местное архитектурное бюро выделяет для талантливых студентов. Девушка решает отомстить его владельцу Серкану Болату, но их знакомство оборачивается неожиданным договором — Эда получит полностью оплаченную поездку в Италию, если 2 месяца будет притворяться девушкой Серкана, чтобы он смог вернуть свою бывшую.

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

«Любовь напоказ»

В кругу друзей Айше называют «Плохой девочкой», такое прозвище ей дали из-за ее буйного и взрывного характера. А Керем — ловелас, наследник огромной империи, который никак не желает остепениться и создать семью. Однако их встреча меняет жизни главных героев и приводит к… фиктивному браку.

Кадр из сериала "Любовь напоказ"

«Черная любовь»

Непредсказуемая мелодрама с Бураком Озчивитом и премией «Эмми». Она — дочь богатого бизнесмена, оказавшегося на грани банкротства, он — сын простого парикмахера. Но, несмотря на это, между ними зарождается настоящее чувство. Есть ли будущее у этой любви? Тем более, что в девушку безумно влюблен сын коварного богача, готовый на все, чтобы ей овладеть.