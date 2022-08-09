В «Сватах» обыграют уход Добронравова и Кошмал из сериала

Состав актеров популярного российского сериала «Сваты» заметно сократился после нескольких громких уходов участников проекта и конфликтов.

Фото: FBM.ru FBM.ru

На данный момент уже достоверно известно о том, что в многосерийном комедийном фильме больше не будет принимать участие украинская актриса Анна Кошмал, а также, вероятнее всего, участвовать в съемках прекратит главная звезда картины – Федор Добронравов.

Следует отметить, что данный сериал уже и ранее терял актеров. Несколько сезонов назад проект покинул Анатолий Васильев, персонаж которого умер.