В «Сватах» обыграют уход Добронравова и Кошмал из сериала

Состав актеров популярного российского сериала «Сваты» заметно сократился после нескольких громких уходов участников проекта и конфликтов.
На данный момент уже достоверно известно о том, что в многосерийном комедийном фильме больше не будет принимать участие украинская актриса Анна Кошмал, а также, вероятнее всего, участвовать в съемках прекратит главная звезда картины – Федор Добронравов.
Следует отметить, что данный сериал уже и ранее терял актеров. Несколько сезонов назад проект покинул Анатолий Васильев, персонаж которого умер.
Каким образом на этот раз авторы проекта собираются обыграть уход из сериала еще двух знаменитостей, на данный момент неизвестно. Особенно тяжело будет объяснить исчезновение яркого главного героя Ивана Будько, роль которого исполнял Федор Добронравов.