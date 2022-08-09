О викингах и преступлениях: 6 классных сериалов с братьями Скарсгард

Братья Скарсгард уверенно покоряют Голливуд: Билл — жуткий клоун из «Оно», Александр — садист Перри из «Большой маленькой лжи», а Густаф — Флоки из «Викингов». «Рамблер» собрал лучшие сериалы с участием актеров, которые точно не оставят никого равнодушным.

Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

«Кларк»

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Стокгольм, 1973 год. Отсидевший преступник Улофссон и его приятель Ян Ульссон решают ограбить банк. Они берут в заложники несколько человек и успевают за время ограбления расположить их к себе. Главную роль в сериале исполнил Билл Скарсгард.

Кадр из сериала "Кларк"

«Касл-Рок»

Таинственные истории в вымышленном городке Касл-Рок. Все как любит Кинг – пропавшие дети, много насилия, религия. Особенно сериал оценят «насмотренные» зрители – здесь много интересных отсылок к фильмам «Побег из Шоушенка», «Ловец снов», «Зеленая миля», «Сияние» и другим.

«Хемлок Гроув»

Красочный триллер для любителей вампирских саг, по сюжету которого жители небольшого американского городка Хемлок Гроув находят тело молодой девушки. Они понимают, что в городе появилась невиданная раньше сила в лице оборотней…

Кадр из сериала "Хемлок Гроув"

«Настоящая кровь»

События разворачиваются в пригороде Нового Орлеана. С тех пор как изобрели синтетическую кровь, у вампиров отпала необходимость убивать людей, поэтому они официально заявили о том, что существуют. Однако не все простые смертные оказались готовы к этому, и не все вампиры были рады отказаться от привычной им пищи…

«Большая маленькая ложь»

На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. История о нескольких месяцах, предшествовавших преступлению — рассказ о пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все они загадочным образом связаны с убийством. В главных ролях звездный актерский состав: Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Зои Кравиц и другие.

«Викинги»