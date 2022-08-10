Лучшие турецкие сериалы: ТОП-10 обязательных к просмотру

Турецкие сериалы в последние годы стали заметно популярнее среди российских зрителей. И их успех легко объяснить. Дело в том, что создатели турецких сериалов изначально берут вектор на международную аудиторию, поэтому часто можно увидеть, как сочетается традиционная турецкая культура вместе с западноевропейской. Кроме этого, их сюжеты наполнены захватывающими историями любви, что так нравится зрителям. «Рамблер» сделал подборку 10 турецких сериалов, которые получили признание у широкой аудитории.

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь" Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

«В ожидании солнца»

Кадр из сериала "В ожидании солнца"

Сериал рассказывает историю двух провинциалок – матери Демет и дочери Зейнеп. У них есть собственный магазин, который, к сожалению, не несет тех доходов, чтобы перекрыть затраты на него. Через некоторое время в их жизни появляется давняя подруга матери, которая работает в престижном университете Стамбула, и предлагает Демет и Зейнеп переехать к ней. Этот шаг кардинально изменит судьбу обеих героинь.

Одну из главных ролей в сериале исполнил уже любимый у российских зрительниц актер Керем Бюрсин. Также на экране появляются Ханде Догандемир, Ягмур Танрисевсин и другие. В сериале всего один сезон.

«Великолепный век»

Кадр из сериала "Великолепный век"

Кажется, что этот проект не нуждается в представлении, ведь многие именно с него погружаются в мир турецких сериалов. Однако, если вы еще его не смотрели, то самое время это исправить. В основу сериала легла реальная история, которая происходила во времена правления султана Сулеймана I. Сюжет вращается вокруг девушки Александры, которая была взята в плен и названа Хюррем, а позже стала официальной женой Сулеймана.

Главные роли в сериале исполнили Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Селен Озтюрк и другие. В проекте четыре сезона.

А если вы уже посмотрели «Великолепный век», то вас ждет продолжение — «Великолепный век. История Кесем».

«Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Этот сериал стал одним из самых любимых среди россиян. Проект рассказывает о цветочнице Эде, которая мечтает отправиться на стажировку в Италию, но лишается стипендии из-за местного архитектурного бюро, которым владеет Серкан Болат. И тогда Эда решает ему отомстить, однако все в один момент пошло не по плану. Девушке придется на протяжении двух месяцев притворяться возлюбленной Серкана, и за это она получит заветную стажировку.

И вновь на экране Керем Бюрсин, но уже с невероятной Ханде Эрчел. Также в сериале снялись Эврим Доан, Аныл Ильтер, Эльчин Афаджан и многие другие. В проекте два сезона.

«Черная любовь»

Кадр из сериала "Черная любовь"

В центре сюжета безумно влюбленная друг в друга пара — дочь крупного бизнесмена Нихан и сын простого парикмахера Кемаль. Но будущее этой любви ставит под угрозу Эмир, который готов пойти на любое преступление, чтобы заполучить Нихан. И через некоторое время ему все же удается при помощи шантажа добиться согласия на свадьбу от девушки. Сериал ответит на вопрос, сможет ли настоящая любовь преодолеть все встречающиеся на пути препятствия?

Главные роли в проекте исполнили Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль и Каан Урганджиоглу. В сериале один сезон.

«Ворон»

У честного полицейского Юсуфа есть лучший друг и напарник Рыфат, которому он полностью доверяет. Однако Рыфат все же однажды жестоко подставляет своего приятия, что приводит к его смерти. И спустя 20 лет сын Юсуфа возвращается в Стамбул, чтобы отомстить за убийство отца.

Главную роль в сериале исполнил один из самых популярных турецких актеров современности Барыш Ардуч. Также на экране появились Бурджу Бириджик, Хатидже Аслан, Джанер Шахин и другие. В сериале два сезона.

«Столкновение»

Кадр из сериала "Столкновение"

Капитан подразделения полиции по борьбе с преступностью в Стамбуле живет счастливо со своей семьей. Однако его жизнь кардинально меняется после страшного теракта, в котором погибают его жена и дочь Он считает себя виновным в случившемся, и решает покончить с собой в автомобильной катастрофе. Но помимо главного героя, в аварию попадают еще три человека, и теперь их жизни навсегда связаны.

Роли в сериале исполнили Кыванч Татлытуг, Эльчин Сангу, Алперен Дуймаз, Мелиса Аслы Памук и другие. В проекте один сезон.

«Жестокий Стамбул»

Кадр из сериала "Жестокий Стамбул"

В этом проекте собраны практически все основные темы турецких сериалов — от войны кланов и семейных интриг до выбора между своими чувствами и традициями. Сюжет вращается вокруг могущественной и богатой семьи Агаха Караджая. Однажды он решает женить своего племянника-инвалида Недима. И когда Агах приглашает потенциальную невестку вместе с семьей пожить в их доме, домой неожиданно возвращается его сын Дженк, который влюбляется в девушку.

Главные роли в сериале исполнили Фикрет Кускан, Дениз Угур, Озан Долунай, Сера Кутлубей и другие. В проекте один сезон.

«Ранняя пташка»

Кадр из сериала "Ранняя пташка"

Сериал расскажет историю девушки по имени Санем, которая каждое утро открывает магазин своего больного отца. По этой причине ее и прозвали Ранней пташкой. Помимо этого, чтобы ее не выдали замуж за друга детства, девушке необходимо найти хорошую работу. Устроившись к своей сестре в издательство, у Санем начинается по-настоящему насыщенная жизнь.

Главные роли в сериале исполнили Демет Оздемир, Джан Яман и другие. В проекте один сезон.

«Любовь напрокат»

Сюжет вращается вокруг героини по имени Дефне, которая устраивается на работу к некому Омеру. Перед девушкой стоит задача влюбить его в себя, разбить сердце, а затем получить за это большую сумму денег. Однако спустя время Дефне сама влюбляется в Омера, и им придется пройти через многое, чтобы сохранить отношения.

Главные роли сыграли Эльчин Сангу, Барыш Ардуч, Салих Бадемджи, Синем Озтюрк и другие. В сериале один сезон.

«Госпожа Фазилет и ее дочери»

Кадр из сериала "Госпожа Фазилет и ее дочери"

Главная героиня, госпожа Фазилет, потеряла мужа. Все, что у нее осталось — две дочери и нищета. И со временем женщина понимает, что найти путь к безбедной жизни ей помогут ее же дочери. Так, они знакомятся с семьей Эймен, чье богатство и могущество не знают границ. Именно эта встреча изменит жизни и судьбы всех героев сериала.