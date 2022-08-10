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3 часа назад

Что известно о самом откровенном российском сериале этого лета

Мира Маркина

В конце августа состоится премьера остросюжетного сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна о российском рынке эскорта, основанного на реальных историях. Что известно о проекте и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о самом откровенном российском сериале этого лета
Фото: Кадр из сериала "Жизнь по вызову"Кадр из сериала "Жизнь по вызову"

В центре истории – Александр Шмидт, хозяин элитного эскорт-агентства, который вместе со своей командой может выполнить практические любое желание заказчика (за это его прозвали Мэджик). Однако род своей деятельности он не афиширует, для всех он (в том числе для близких и дочери, которую он растит один) – топ-менеджер фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Когда на его тайный бизнес объявляется охота, и в опасности оказываются репутация, семья и даже жизнь, остается только нанести удар первому. В главных ролях: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Наталья Рудова, Янина Студилина и другие.

Кадр из сериала "Жизнь по вызову"

К слову, для съемок сериала команда «Жизни по вызову» взяла несколько десятков интервью у представительниц эскорт-индустрии, чтобы показать, как на самом деле выглядит изнанка их жизни, далекая от идеальных фотографий с дорогущих курортов. А в основе сценария – истории девушек, о которых писал некогда скандальный канал «Рынок шкур» в Telegram (несколько лет назад его заблокировали), разоблачавший моделей и блогеров в оказании эскортных услуг.

Сериалы,Александр Шмидт,Янина Студилина,Наталья Рудова,Павел Прилучный,
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