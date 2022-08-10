Что известно о самом откровенном российском сериале этого лета

В конце августа состоится премьера остросюжетного сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна о российском рынке эскорта, основанного на реальных историях. Что известно о проекте и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Жизнь по вызову" Кадр из сериала "Жизнь по вызову"

В центре истории – Александр Шмидт, хозяин элитного эскорт-агентства, который вместе со своей командой может выполнить практические любое желание заказчика (за это его прозвали Мэджик). Однако род своей деятельности он не афиширует, для всех он (в том числе для близких и дочери, которую он растит один) – топ-менеджер фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Когда на его тайный бизнес объявляется охота, и в опасности оказываются репутация, семья и даже жизнь, остается только нанести удар первому. В главных ролях: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Наталья Рудова, Янина Студилина и другие.

Кадр из сериала "Жизнь по вызову"