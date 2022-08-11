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1 час назад

Анастасия Заворотнюк впервые появилась на экранах после сообщений о тяжелом заболевании

Слово и Делоиещё 1

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые появилась на экранах. На телеканале НТВ показали сериал «Каспий-24». Заворотнюк исполнила в фильме главную роль. По решению телеканала, картину показали в 50-летие звезды. «…это и способ выразить поддержку любимой актрисе, которая уже долгое время борется с тяжелым заболеванием», — прокомментировали в пресс-службе НТВ. Сюжет картины повествует о смелой и талантливой журналистке, создавшей детский телеканал в Омске. Как отметили в пресс-службе НТВ, сериал «Каспий-24» — это первая попытка на отечественном ТВ рассказать о закулисье телеканала, переместить зрителя по ту сторону экрана.

Анастасия Заворотнюк впервые появилась на экранах после сообщений о тяжелом заболевании
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Сериалы,Анастасия Заворотнюк,
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