Анастасия Заворотнюк впервые появилась на экранах после сообщений о тяжелом заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые появилась на экранах. На телеканале НТВ показали сериал «Каспий-24». Заворотнюк исполнила в фильме главную роль. По решению телеканала, картину показали в 50-летие звезды. «…это и способ выразить поддержку любимой актрисе, которая уже долгое время борется с тяжелым заболеванием», — прокомментировали в пресс-службе НТВ. Сюжет картины повествует о смелой и талантливой журналистке, создавшей детский телеканал в Омске. Как отметили в пресс-службе НТВ, сериал «Каспий-24» — это первая попытка на отечественном ТВ рассказать о закулисье телеканала, переместить зрителя по ту сторону экрана.