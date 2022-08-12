Легендарную комедию «Фантомас» превратят в современный сериал

Легендарную комедию «Фантомас» превратят в современный сериалОдин из самых популярных вымышленных персонажей был придуман французскими писателями Марселем Алленом и Пьером Сувестром более века назад.

По романам о Фантомасе снято множество фильмов, которые у советского и российского зрителя главным образом ассоциируются с Луи де Фюнесом в роли комиссара Жюва и Жаном Маре в роли Фантомаса и журналиста Фандора.

Теперь же, спустя десятилетия, литературные истории про Фантомаса хотят перенести на экраны по новому кругу.

Как пишут западные СМИ, права на персонаж выкупил французский продюсер Вассим Бежи и компания SND.