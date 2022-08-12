Создатели «Очень странных дел» — о кино, успехе шоу и новых персонажах

«Одним из масштабных фильмов, повлиявших на нас, стал «Крик». Мы увидели его молодыми, я учился в средней школе. Мне не разрешали смотреть картину в кинотеатре, но в итоге мы взяли его напрокат. Можем ли мы сейчас сделать то, что «Крик» сделал для нас в своё время? Оказать на кого-то влияние. От этого я был бы просто счастлив.»