Сериалы, которые научат вас жизни

Научить кого-то жить невозможно, но можно помочь человеку найти себя в этом мире и понять, чего он действительно хочет. Искусство нередко в этом помогает. Возможно, после просмотра этих сериалов у вас откроется “второе дыхание” или вы найдете для себя ответы на собственные вопросы, а может герой окажется на вас чем-то похож. Если вы хотите понять себя и то, как устроен мир, можете посмотреть сериалы из подборки “Рамблера”.

Фото: Кадр из сериала "Жизнь матрешки" Кадр из сериала "Жизнь матрешки"

“Жизнь матрешки” (2019)

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Комедийный сериал рассказывает о девушке Наде, которая празднует свой день рождения. Однако выйдя с вечеринки она погибает, а потом снова возвращается в свой последний день жизни. Она застревает во временной петле и пытается понять, что она делает не так, а также задумывается о своей жизни и том, как поступала все эти годы.

“Тьма” (2017)

Кадр из сериала "Тьма"

Сериал произведен в Германии и был продан Netflix, в связи с чем получил серьезную популярность. Несмотря на то, что он рассказывает про фантастические вещи, герои здесь сталкиваются с бытовыми проблемами, и на фоне загадочных вещей решают их. Со временем открываются не самые приятные тайны членов разных семей. Спокойная жизнь тихого городка сменяется чередой событий, заставляющих пересмотреть свое привычное отношение в жизни, и в сюжет врываются еще и путешествия во времени, меняющие ход истории всех жителей одного города.

“Половое воспитание” (2019)

Кадр из сериала "Половое воспитание"

Сериал позиционирует себя как подростковый, но его не помешает посмотреть и некоторым взрослым. Главные герои Отис и Мэйв организовывают клуб по половому просвещению в школе, и берут за это деньги. К ним приходят школьники с разными проблемами, и получают психологическую помощь. Сериал поможет лучше понять подростков и их мотивы самых безумных поступков, а также научит некоторым вещам, которые можно применить на практике.

“Черное зеркало” (2011)

Кадр из сериала "Черное зеркало"