Сериалы, которые научат вас жизни

Научить кого-то жить невозможно, но можно помочь человеку найти себя в этом мире и понять, чего он действительно хочет. Искусство нередко в этом помогает. Возможно, после просмотра этих сериалов у вас откроется “второе дыхание” или вы найдете для себя ответы на собственные вопросы, а может герой окажется на вас чем-то похож. Если вы хотите понять себя и то, как устроен мир, можете посмотреть сериалы из подборки “Рамблера”.
Комедийный сериал рассказывает о девушке Наде, которая празднует свой день рождения. Однако выйдя с вечеринки она погибает, а потом снова возвращается в свой последний день жизни. Она застревает во временной петле и пытается понять, что она делает не так, а также задумывается о своей жизни и том, как поступала все эти годы.
Сериал произведен в Германии и был продан Netflix, в связи с чем получил серьезную популярность. Несмотря на то, что он рассказывает про фантастические вещи, герои здесь сталкиваются с бытовыми проблемами, и на фоне загадочных вещей решают их. Со временем открываются не самые приятные тайны членов разных семей. Спокойная жизнь тихого городка сменяется чередой событий, заставляющих пересмотреть свое привычное отношение в жизни, и в сюжет врываются еще и путешествия во времени, меняющие ход истории всех жителей одного города.
Сериал позиционирует себя как подростковый, но его не помешает посмотреть и некоторым взрослым. Главные герои Отис и Мэйв организовывают клуб по половому просвещению в школе, и берут за это деньги. К ним приходят школьники с разными проблемами, и получают психологическую помощь. Сериал поможет лучше понять подростков и их мотивы самых безумных поступков, а также научит некоторым вещам, которые можно применить на практике.
У сериала есть несколько сезонов, где каждая серия рассуждает о том, как современные технологии могли бы повлиять на нашу жизнь. В мире технологического прогресса ,где мы не представляем себе жизнь без гаджетов, все кричат о том, как легко людям нынешнего поколения. Действительно ли смартфоны и прочие многочисленные устройства облегчают нам жизнь? Куда это все приведет? Ответы ищите в сериале.