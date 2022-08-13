Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Сериалы «Дом дракона» и «Кольца власти» покажут стриминги HBO Max и Prime Video

Слово и Дело

Релизы самых ожидаемых сериалов – приквелов «Игры престолов» и «Властелина колец» продемонстрируют стриминговые сервисы HBO Max и Amazon Prime Video.

«Дом дракона» и «Кольца власти» покажут стриминговые сервисы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Дом дракона» стартует 21 сентября на HBO Max – лента расскажет о событиях за 200 лет до событий в оригинальном сериале «Игра престолов». Сюжет сосредоточится вокруг правления Дома Таргариенов и гражданской войны, вошедшей в историю как Танец драконов.

«Кольца власти» выйдут немногим позже, 2 сентября на Amazon Prime Video. Повествование познакомит зрителей с ключевыми событиями Второй эпохи Средиземья, которые произошли за тысячелетия до трилогии «Хоббиты» и «Властелин колец».

Отметим, на данный момент планируется снять как минимум два сезона «Дома дракона» и пять сезонов «Колец власти». Согласно данным на «Кинопоиске», в России возвращения «Игры престолов» ждут немного больше, чем ее потенциального конкурента.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители