«Дом дракона» и «Кольца власти» покажут стриминговые сервисы

Релизы самых ожидаемых сериалов – приквелов «Игры престолов» и «Властелина колец» продемонстрируют стриминговые сервисы HBO Max и Amazon Prime Video.

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«Дом дракона» стартует 21 сентября на HBO Max – лента расскажет о событиях за 200 лет до событий в оригинальном сериале «Игра престолов». Сюжет сосредоточится вокруг правления Дома Таргариенов и гражданской войны, вошедшей в историю как Танец драконов.

«Кольца власти» выйдут немногим позже, 2 сентября на Amazon Prime Video. Повествование познакомит зрителей с ключевыми событиями Второй эпохи Средиземья, которые произошли за тысячелетия до трилогии «Хоббиты» и «Властелин колец».