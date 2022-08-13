Ностальгия по 90-м: 7 крутых мультиков, которые ты точно видел

Лично у меня, я сейчас не делаю сейчас привязки ко времени, приятные воспоминания оставили «Покемоны», «Дигимоны», «Огги и кукарачи», «Приключения Джеки Чана», «Утиные истории» и «Алладин».

Фото: Droidnews Droidnews

Поэтому предлагаю и вам окунуться в приятные воспоминания о своем детстве с этой подборкой:)

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7. Эй, Арнольд!

Его крутили по телеканалу с 1996 по 2004. Действия происходят в выдуманном Хиллвуде, а сюжет закручен на приключениях Арнольда, его семьи и школьных друзей. Особо завораживала детские умы тайная любовная история между Хельги и главным героем. Мультфильм имел огромное количество персонажей и, как оказалось, для дальнейшей экранизации в виде мультика автор брал отдельные истории из реальной жизни.

6. Новая жизнь Рокко

Этот сериал, напротив, в 1996 закрыли. Изначально герой был создан Джоном Мюрреем как проект для комикса, затем телеканал Nickelodeon, искавший талантливых карикатуристов, принял автора. Сотрудники получили огромную творческую свободу в образах – так мир и увидел мультик (хотя выпускали его недолго, всего 3 года). Основной мультфильма служит кенгуру Рокко, его друзья – бычок, черепаха и жабы.

5. Люди Икс

Мультик достоверно воссоздает многие из лучших сюжетных линий комиксов таким образом, чтобы они были понятны детям и восприняты ими, не меняя при этом основного ощущения сюжетных линий. Это неплохая адаптация комиксов Marvel о суперлюдях, на которой взращивалось целое поколение мальчишек и девчонок, мечтавших иметь уникальные способности.

Что ж, не будем винить малышей в мечтательности: некогда и моя бабушка шила для меня крылья, потому что мне понравился образ вампирш из фильма «Ван Хельсинг». Как вы поняли, суровая реальность на пару с естественной гравитацией сломали иллюзии, созданные фильмом в моем детском воображении – с лоскутами ткани за спиной летать не получилось. И хорошо, что попытки осуществлялись только с дивана.

4. Черный плащ

Еще один проект в жанре супергероев, только концепцией выросший из «Утиных историй», где прототипом героя послужили герои типа Бэтмена. Появление здесь знакомых героев (Зигзаг Маккряка и Фентон Крякшелл) до конца уверило многих, что мультики имеют одну общую вселенную. Традиционно мультик имеет разделение на позитивных и негативных персонажей. Что ж, неплохо с самого детства готовить детей к тому, что жизнь имеет как белую, так и черную полосу.

3. Бэтмен: Мультсериал

Мультик показывали с 1992 по 1995 год. Являясь адаптацией комиксов, как и многие другие проекты, Бэтмен на удивление предназначался для зрелого зрителя. Авторы немного согрешили с темной стороной, перейдя рамки: к примеру, использовали не лазеры в качестве мультипликационного оружия, а огнестрел. Более того, Бэтмен от души колошматил противников, ввиду чего в мультике не единожды демонстрировалась кровь.

Однако давайте вспомним наш советский мультфильм «Ну, погоди!», где в одном из эпизодов Волка заперло в сейфе и на фоне заиграла песня «Таганка – все ночи полные огня…»…

2. Ох, уж эти детки!

Несмотря на то, что сериал начали показывать в 1991 году, а в Россию именно с русской озвучкой он пришел лишь через 6 лет, – наш маленький зритель также воодушевленно наблюдал за происходящим на экране. Сюжет достаточно прост: дети попадают в курьезные ситуации, но всегда находят из них выход. Простота позволила авторам протянуть проект на множество сезонов, а целое поколение научилось тому, что в жизни не существует нерешаемых проблем.

1. Человек-паук