Автор «Игры в кальмара» открыл главный секрет сериала

В интервью для издания Deadline создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк рассказал, что стоит ждать от проекта в будущем. По словам режиссера, он заложил фундамент для своих идей еще в первом сезоне, поэтому позже расширит вселенную.
Я создал сериал так, чтобы намекнуть о том, что в кальмара играют не только в Корее. Об этом можно узнать из разговора VIP-гостей. Они утверждают, что корейская игра в этот раз интересная, а это значит, что есть и другие.
— Хван Дон-хёк, режиссер.
Даты выхода у второго сезона «Игры в кальмара» еще нет. Известно лишь то, что премьера сериала состоится не раньше 2024 года. Сюжет пока тоже неизвестен, но, скорее всего, главным героем вновь станет Сон Ки Хун.