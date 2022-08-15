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1 час назад

Автор «Игры в кальмара» открыл главный секрет сериала

Cq.ru

В интервью для издания Deadline создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк рассказал, что стоит ждать от проекта в будущем. По словам режиссера, он заложил фундамент для своих идей еще в первом сезоне, поэтому позже расширит вселенную.

Автор «Игры в кальмара» открыл главный секрет сериала
Фото: Cq.ruCq.ru

Я создал сериал так, чтобы намекнуть о том, что в кальмара играют не только в Корее. Об этом можно узнать из разговора VIP-гостей. Они утверждают, что корейская игра в этот раз интересная, а это значит, что есть и другие.

— Хван Дон-хёк, режиссер.

Даты выхода у второго сезона «Игры в кальмара» еще нет. Известно лишь то, что премьера сериала состоится не раньше 2024 года. Сюжет пока тоже неизвестен, но, скорее всего, главным героем вновь станет Сон Ки Хун.

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