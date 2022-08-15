Сидни Суини назвала самую волнительную сцену из «Эйфории»

Американская актриса Сидни Суини стала звездой во многом роли девочки-подростка Кэсси в сериале «Эйфория».
Недавно знаменитость вспомнила, что съемки фильма были очень непростым, но особенно ее заставила поволноваться одна сцена из второго сезона. Тогда Сидни держала во рту трубку, которая помогала ей создать ощущение тошноты.
«Я держала эту трубку до того, как на меня заработала камера с тем, чтобы потом в кадре меня как бы тошнило. И я боялась сначала, что у меня не получится это изобразить, а потом испугалась, что меня стошнит по-настоящему», - призналась актриса.
Сегодня она является успешной и востребованной в кино, но и сейчас Суини вспоминаются такие бытовые мелочи со съемок.
И это при том, что многие упрекают актрису в том, что она слишком часто раздевается на экране, но у самой Сидни на этот счет нет абсолютно никаких комплексов.
«Люди просто забывают о том, что я играю персонажа, и думают: «Она раздевается на экране, она секс-символ». Но я не могу просто пройти мимо, ведь у меня с этим нет никаких проблем. Я буду продолжать сниматься в постельных сценах», - призналась артистка.