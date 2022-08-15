Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
56 минут назад

Сидни Суини назвала самую волнительную сцену из «Эйфории»

Inc-News

Американская актриса Сидни Суини стала звездой во многом роли девочки-подростка Кэсси в сериале «Эйфория».

Сидни Суини назвала самую волнительную сцену из «Эйфории»
Фото: Inc-NewsInc-News

Недавно знаменитость вспомнила, что съемки фильма были очень непростым, но особенно ее заставила поволноваться одна сцена из второго сезона. Тогда Сидни держала во рту трубку, которая помогала ей создать ощущение тошноты.

«Я держала эту трубку до того, как на меня заработала камера с тем, чтобы потом в кадре меня как бы тошнило. И я боялась сначала, что у меня не получится это изобразить, а потом испугалась, что меня стошнит по-настоящему», - призналась актриса.

Сегодня она является успешной и востребованной в кино, но и сейчас Суини вспоминаются такие бытовые мелочи со съемок.

И это при том, что многие упрекают актрису в том, что она слишком часто раздевается на экране, но у самой Сидни на этот счет нет абсолютно никаких комплексов.

«Люди просто забывают о том, что я играю персонажа, и думают: «Она раздевается на экране, она секс-символ». Но я не могу просто пройти мимо, ведь у меня с этим нет никаких проблем. Я буду продолжать сниматься в постельных сценах», - призналась артистка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители