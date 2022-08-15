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1 час назад

Сергей Жуков объявил о начале съемок второго сезона «Евгенича»

Слово и Дело

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о старте съемок нового сезона своего авторского шоу «Евгенич». Первая часть проекта вышла на экраны в конце 2021 года.

Жуков объявил о начале съемок второго сезона «Евгенича»
Фото: Слово и делоСлово и дело

Сюжет сериала рассказывает о герое Евгениче. Он — известный автор хитов 1990-х, который после 30-летнего отсутствия решает вернуться в шоу-бизнес. Но его противник — Антон Касетов — решает сделать все возможное, чтобы не дать Евгеничу занять место на звездном Олимпе.

Жуков сообщил лишь о начале съемок второго сезона. Остальные детали держатся в секрете, пишет «ТН Звезды».

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