Жуков объявил о начале съемок второго сезона «Евгенича»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о старте съемок нового сезона своего авторского шоу «Евгенич». Первая часть проекта вышла на экраны в конце 2021 года.

Сюжет сериала рассказывает о герое Евгениче. Он — известный автор хитов 1990-х, который после 30-летнего отсутствия решает вернуться в шоу-бизнес. Но его противник — Антон Касетов — решает сделать все возможное, чтобы не дать Евгеничу занять место на звездном Олимпе.