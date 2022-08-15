Актер из «Великолепного века» рассказал о ляпах в сериале

Турецкий исторический сериал «Великолепный век» часто критикуют за множество неточностей и ляпов. Турецкий актер Окан Ялабык, сыгравший в телепроекте Ибрагима-пашу, объяснил, что сериал не является уроком истории.

В то же время актер добавил, что эта франшиза вызвала массовый зрительский интерес к турецкому прошлому.

«Но люди, ничего не знающие об османах, сейчас проявили интерес к тому периоду. Думаю, это одна из лучших сторон нашего проекта», — рассказал актер в документальном фильме «Создание легенды».

Историки заявляют, что султан Сулейман, Хюррем, Махидевран, Ибрагим-паша и другие персонажи телесериала реально существовали в Османской империи, однако при этом жили в ту эпоху совсем по-другому, совсем не так, как это показано в кино.