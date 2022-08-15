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45 минут назад

«Последний реальный пацан»: комедия «Реальные пацаны» возвращается с новым сезоном

Eva.ru

29 августа Колян заедет в старую квартиру, чтобы написать книгу о главном в своей жизни.

Комедия «Реальные пацаны» возвращается с новым сезоном
Фото: Eva.ruEva.ru

«Реальным пацанам» этой осенью исполнится 12 лет, а уже в августе культовый сериал вернется с девятым сезоном — Колян и компания вспомнят истоки, но в этот раз к съемкам «пацанских» видеодневников добавится еще и коллективная работа над биографической книгой.

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Серии девятого сезона расскажут новую главу из жизни героев и с головой погрузят в ностальгию по самым ярким событиям минувших лет, которые Колян вспомнит в своей книге под названием «Последний реальный пацан».

После боя за наследство, которое Коляну досталось совсем не надолго, он и вовсе угодил в тюрьму. Выйдя из-за решетки, Колян начинает переосмыслять свою жизнь на страницах автобиографии. Для этого он заезжает в ту самую квартиру, где еще 12 лет назад начинал записывать видео о своей жизни. Каждая новая глава открывает в Коляне что-то новое — причем как для себя, так и для окружающих.

Других героев тоже ждут большие открытия: Лера переоценит свои отношения с Колей и посмотрит на них со стороны, Вован столкнется с постродовой депрессией и родительским кризисом, Валя будет утопать в работе главы района, Иваныч запустит политическую карьеру и включится в губернаторскую гонку, а Машка уйдет от Эдика, который в этот раз попытается освоить мастерство онлайн-трейдера.

Весь золотой состав «Реальных пацанов» в сборе: Николай Наумов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Валентина Мазунина, Мария Скорницкая, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Сергей Ершов и другие. Вместе с ними на экран вернутся и знаковые места — часть съемок прошла в Перми во дворе «Дома грузчиков», где расположена старая квартира Коляна.

Режиссером нового сезона традиционно стала Жанна Кадникова. Она же работала над сценарием проекта совместно с Антоном Зайцевым, Станиславом Тляшевым, Юрием Овчинниковым, Денисом Шениным и Александром Синегузовым.

Зоя Бербер, исполнительница главной роли: «Наша история была актуальна во времена первого сезона, остается она актуальной и сейчас. Мы с вами выросли и поменялись, а жизнь остается прежней. То, что обсуждалось в первых сезонах, до сих пор важно и злободневно. Здесь реальная жизнь, отношения, друзья, девчонки. В общем, человеческие отношения — это бесконечная история. Поднимая какие-то темы, мы подключаем зрителя, и он говорит: «О, у меня было так же». А потом у него появляется какой-то вывод, ведь он уже не одинок в своём вопросе, в своей проблеме, в своей жизни».

Смотрите новый сезон сериала «Реальные пацаны» с 29 августа в 20:00 на ТНТ.

Сериалы,Мария Скорницкая,Алексей Базанов,Юрий Овчинников,Николай Наумов,Валентина Мазунина,Сергей Ершов,Антон Зайцев,Владимир Селиванов,Игорь Ознобихин,Зоя Бербер,Марина Федункив,
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