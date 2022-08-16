На Netflix вышел заключительный эпизод "Лучше звоните Солу"

На стриминговой платформе Netflix появился заключительный эпизод шестого сезона сериала «Лучше звоните Солу. Приквел «Во все тяжкие» станет заключительным проектом в киновселенной Винса Гиллигана и Питера Гулда.
Сериал рассказывает о жизни правозащитника Джимми Макгила, который становится аферистом и начинает помогать злоумышленникам уходить от ответственности за содеянное. Главную роль исполнил Боб Оденкерк. Шестой сезон «Лучше звоните Солу» станет последним в киновселенной сериала «Во все тяжкие».
Ранее стало известно, что реквизит со съемок «Лучше звоните Солу» будет выставлен на аукцион после финала сериала. Коллекционеры и поклонники сериала смогут приобрести костюмы, реквизит и декорации проекта. Всего насчитывается 250 лотов. Дополнительно устроители предлагают два специальных набора по мотивам сериала, которые могут выиграть первые зарегистрировавшиеся участники.