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4 часа назад

На Netflix появился заключительный эпизод сериала "Лучше звоните Солу"

Газета.Ruиещё 2

На стриминговой платформе Netflix появился заключительный эпизод шестого сезона сериала «Лучше звоните Солу. Приквел «Во все тяжкие» станет заключительным проектом в киновселенной Винса Гиллигана и Питера Гулда.

На Netflix вышел заключительный эпизод "Лучше звоните Солу"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сериал рассказывает о жизни правозащитника Джимми Макгила, который становится аферистом и начинает помогать злоумышленникам уходить от ответственности за содеянное. Главную роль исполнил Боб Оденкерк. Шестой сезон «Лучше звоните Солу» станет последним в киновселенной сериала «Во все тяжкие».

Ранее стало известно, что реквизит со съемок «Лучше звоните Солу» будет выставлен на аукцион после финала сериала. Коллекционеры и поклонники сериала смогут приобрести костюмы, реквизит и декорации проекта. Всего насчитывается 250 лотов. Дополнительно устроители предлагают два специальных набора по мотивам сериала, которые могут выиграть первые зарегистрировавшиеся участники.

Сериалы,Во все тяжкие,Лучше звоните Солу,Боб Оденкерк,Винс Гиллиган,Netflix,
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