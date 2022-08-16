Раскрыты подробности сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

В том числе объявлен список задействованных в проекте актёров. Среди них Бен Барнс, Руперт Гринт, Эсси Дэвис и др.

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Netflix выдал поэпизодную информацию названий, актёрских составов и режиссёров нового сериала ужасов «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Каждая серия будет состоять из отдельно взятой истории, две из которых предложит лично дель Торо. Кроме того, каждая серия будет иметь обособленный каст, сценариста и режиссёра. Всех их персонально утверждает дель Торо.

Пока непонятно, в каком порядке серии будут выходить. Но известно, что, например, эпизод «Сны в Ведьмином доме» основан на одноимённом рассказе Г.Ф. Лавкрафта. Его поставит Кэтрин Хардвик, известная по работе над первым фильмом «сумеречной» франшизы. Роли в нём исполнят Руперт Гринт (фильмы о Гарри Поттере), Исмаэль Крус Кордова («Властелин колец: Кольца власти»), Ди Джей Коуллс («Сверхъестественное»), Ниа Вардалос («Моя большая греческая свадьба») и др. В ещё одном эпизоде по другому рассказу Лавкрафта «Модель для Пикмана» сыграют Бен Барнс («Хроники Нарнии: Покоритель Зари»), Криспин Гловер («Алиса в стране чудес») и Ориана Лиман («Кит»). Серия «Кладбищенские крысы» «перескажет» одноимённое произведение Генри Каттнера. Его поставит Винченцо Натали («Ганнибал»), главную роль исполнит Дэвид Хьюлетт («Звёздные врата: Атлантида»).