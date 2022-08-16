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26 минут назад

В телеэфир вышли первые серии фантастического фильма «Засланец из космоса»

Провинция.ру

Начался показ премьерных серий фантастического фильма «Засланец из космоса» с Аланом ТЬЮДИКОМ в главной роли, сообщает пресс-служба «ТВ-3». По сюжету пришелец с другой планеты получил задание прилететь на Землю и уничтожить людей, чтобы подготовить вторжение инопланетян. У аборигенов, по мнению космических захватчиков, все равно нет шансов стать развитой расой, достойной жизни.

В телеэфир вышли первые серии «Засланца из космоса»
Фото: Провинция.руПровинция.ру

Однако план рушится. Сначала корабль терпит крушение возле провинциального городка Пейшенс в штате Колорадо. Восстановить его непросто, и гостю приходится принять новый облик и адаптироваться к жизни с людьми. Он занимает тело местного доктора Гарри Вандершпигеля, вынужденно становится единственным в городке врачом и параллельно учит английский язык по сериалу «Закон и порядок».

Спецслужбы землян тоже начеку. Они знают о планах вторжения и ищут прибывшего. Доктор-самозванец постоянно балансирует на грани разоблачения. Постепенно узнавая нравы и чувства людей, пришелец начинает задаваться вопросом: действительно ли земляне не имеют права на существование?..

Сериалы,Алан Тьюдик,
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