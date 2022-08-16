В телеэфир вышли первые серии «Засланца из космоса»

Начался показ премьерных серий фантастического фильма «Засланец из космоса» с Аланом ТЬЮДИКОМ в главной роли, сообщает пресс-служба «ТВ-3». По сюжету пришелец с другой планеты получил задание прилететь на Землю и уничтожить людей, чтобы подготовить вторжение инопланетян. У аборигенов, по мнению космических захватчиков, все равно нет шансов стать развитой расой, достойной жизни.

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Однако план рушится. Сначала корабль терпит крушение возле провинциального городка Пейшенс в штате Колорадо. Восстановить его непросто, и гостю приходится принять новый облик и адаптироваться к жизни с людьми. Он занимает тело местного доктора Гарри Вандершпигеля, вынужденно становится единственным в городке врачом и параллельно учит английский язык по сериалу «Закон и порядок».