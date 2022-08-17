Сериал «Дом дракона»: все, что известно к этому дню

Зрители российской платформы Amediateka смогут увидеть новое творение HBO сразу после премьеры.

Фото: Inc-News Inc-News

Седлайте коней, мы возвращаемся в Вестерос! В марте HBO официально объявила дату премьеры приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Были опубликованы фотографии актёров из давно ожидаемой драмы, а также даны намёки на то, чего стоит ожидать на экране. Действие развернётся за 200-и лет до событий «Игры престолов». Напомню, показ этого популярного сериала завершился в 2019-м. В «Доме дракона» не будет упоминаться Дейнерис Таргариен и сожжение Королевской Гавани, но будут показаны её предки.

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Десятисерийный проект вернёт зрителей в мир Таргариенов с его свитками-пророчествами, огнедышащими драконами, светловолосыми героями и тем, что называется «безумием Таргариенов». Выхода первого эпизода осталось ждать всего несколько дней. В этом обзоре расскажем о том, что следует знать перед просмотром, чтобы наслаждаться процессом.

Дата релиза «Дома дракона».

Выход первого эпизода «Дома дракона» запланирован на 21-е августа. В России это будет 22-е августа. О начале съёмок сериала было объявлено в Twitter в апреле прошлого года.

Вышли первые рецензии на сериал, и они положительные.

Нескольким счастливчикам уже удалось побывать в Вестеросе. Критики рассказали о реакции на проект в том же Twitter. И один из них отметил, что создатели «полностью справились с задачей».

Даже Джордж Р.Р. Мартин был в восторге после просмотра.

За неделю до премьеры писатель и автор истории «Дома дракона» Мартин сообщил, что посмотрел все десять серий телешоу. По его словам, оно «великолепно». «Мне понравилось то, что я увидел», - написал он в своём блоге. В «Доме дракона» есть всё, на что я надеялся: мрачная, мощная, интуитивная, тревожная, ошеломляющая адаптация, населённая сложными и аутентичными персонажами в исполнении, действительно, потрясающих актёров».

«Дом дракона» создавали не те профессионалы, что занимались «Игрой престолов».

Соавторы «Игры престолов» Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф не имеют отношения к сериалу-приквелу. Они подтвердили это в интервью Entertainment Weekly. У руля «Дома дракона» встали Джордж Р.Р. Мартин и Райан Кондал. Последний также выступил шоураннером проекта на пару с Мигелем Сапочником.

«Дом дракона» основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина.

За сюжетную основу сериала взята книга Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», опубликованная в 2018-м году. «Пламя и кровь» - 800-страничная хроника Танца драконов или по официальной терминологии войны Таргариенов за престол, в ходе которой Эйгон II и его сводная сестра Рейнира боролись за трон отца Визериса I. В процесс оказался вовлечён весь Вестерос.

Официальный синопсис гласит: «За столетия до событий «Игры престолов» Дом Таргариенов – единственная семья повелителей драконов, пережившая Рок Валирии, поселилась в замке Драконий Камень. Повествование «Пламени и крови» начинается с истории легендарного Эйгона Завоевателя, создателя Железного трона, и продолжается рассказом о поколениях Таргариенов, которые пытались удержать это культовое место, вплоть до гражданской войны, которая чуть не разрушила всю династию».

По сути, в телесериале будет рассказана история Дома Таргариенов. При этом "Дом дракона" ответит на некоторые оставшиеся вопросы: "Что на самом деле произошло во время Танца драконов? Почему посещение Валирии было смертельно опасным после Рока? Каковы наихудшие преступления Мейгора Жестокого?».

Актёрский состав «Дома дракона» включает Мэтта Смита и Пэдди Консидайна.

Придерживаясь подхода предшественников, создатели «Дома дракона» ввели многочисленный актёрский состав и набор сложных взаимоотношений. Пэдди Консидайн (сериалы «Информатор» и «Третий день») предстанет на экране в роли Визериса Таргариена, избранного лордами Вестероса занять трон и заменить Старого короля, своего деда Джейехериса Таргариена.

Эмма Д’Арси («Страсть к приключениям») сыграет принцессу Рейниру. Король Визерис I разобьёт нарушит очередь на престол, назвав Рейниру наследницей трона. Во время Танца драконов Рейнира сражается со сводным братом Эйгоном II.

История принцессы Рейниры будет исследована полностью, что означает флешбэки. Юную принцессу сыграет Милли Олкок.

Мэтт Смит (сериалы «Корона» и «Доктор Кто») исполнит роль принца Деймона, младшего брата Визериса. HBO описывает его как «несравненного воина и наездника драконов».

Рис Иванс сыграет Отто Хайтауэра, правую руку короля. Деймона он воспринимает как «величайшую угрозу для королевства», сообщает HBO.

Оливия Кук предстанет в образе Алисенты Хайтауэр, дочери Отто, выросшей в Красном замке. Эмили Кэри изобразит Алисенту в детстве.

Стив Туссэн сыграет лорда Корлиса Велариона, прозванного Морским Змеем за свои водные походы. Будучи главой дома Веларионов, он даже богаче, чем Ланнистеры в «Игре престолов».

Соноя Мидзуно исполнит роль Мисарии, бывшей рабыни. Теперь она свободна, защищает и поддерживает принца Деймона Таргариена.

Другие персонажи, на которых следует обратить внимание.

Ив Бест в роли Рейнис Веларион, жены лорда Корлиса. Урождённая Таргариен, Рейнис уступает право на трон кузену Визерису.

Фабьен Франкель в роли дорнийца Кристона Коля, управляющего лорда Блэкхейвена.

Примечательно, что в списке персонажей сериала отсутствует Эйгон II, имеющий важное значение в книге Мартина «Пламя и кровь». Но в то же время в этот список попали Ланнистеры.

Куда же без драконов?!

Как ясно из названия телешоу, в нём предполагается участие драконов. По информации Кондала, будет 17 летающих рептилий, отличающихся друг от друга характером и внешностью.