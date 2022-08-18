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47 минут назад

Сериал от Amazon «Властелин колец: Кольца власти» дебютирует сразу в двух эпизодах

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Компания Amazon Prime официально объявила, что в дебюте её предстоящего показа «Властелин колец: Кольца власти» будут показаны сразу два первых эпизода. Первый сезон состоит из восьми серий, остальные шесть будут выходить один раз в неделю. Премьера первых двух серий назначена на 2 сентября, а последующие главы будут выходить каждую пятницу, вплоть до финала сериала 14 октября.

«Властелин колец: Кольца власти» дебютирует сразу в двух эпизодах
Фото: MainstyleMainstyle

Основанный на трилогии известного писателя-фантаста Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», новый сериал не опирается непосредственно на сюжет книг или экранизаций Питера Джексона, а черпает вдохновение из многочисленных сочинений автора, сюжеты которых развиваются во вселенной Средиземья. Другими словами, часть сюжетных линий не будет иметь фактической основы в первоисточниках. Сам сюжет «Колец власти» разворачивается до событий культовой трилогии. При этом наиболее важные из них, вроде создания колец всевластия, появления Саурона, последнего содружества людей и эльфов в сериале, будут освещены обязательно.

Компания Amazon заплатила $250 млн за права на экранизацию ещё в 2017 году, что послужило основанием для многочисленных слухов о продолжении фильмов Питера Джексона. Впрочем, наследие писателя достаточно объёмно и оставляет пространство для маневра ещё не на одну экранизацию. Съёмки первого сезона по сложившейся традиции прошли в Новой Зеландии, а вот второй сезон планируют снят уже в Великобритании.

Сериалы,Питер Джексон,Amazon,
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