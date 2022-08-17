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2 часа назад

Стартовали съёмки четвёртого сезона «Пацанов»

Чемпионат.com

Карл Урбан, исполнитель роли Билли Бутчера в сериале «Пацаны», опубликовал фотографию со старта съёмок четвёртого сезона сериала. На фотографии он вместе с Джеком Куэйдом (Хьюи) отмечает начало съёмочного процесса — судя по всему, оба актёра с нетерпением ждали возможности вновь поработать вместе.

Стартовали съёмки четвёртого сезона «Пацанов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Примечательно, что под постом Урбана в соцсетях свой комментарий оставил и Дженсен Эклс — исполнитель роли Солдатика. Судя по намёку актёра, его персонаж также появится в продолжении.

Точно неизвестно, сколько именно продлятся съёмки. Очевидно лишь то, что ждать продолжения придётся минимум до 2023 года. Ожидание явно того стоит, ведь шоураннер Эрик Крипке назвал четвёртый сезон самым эмоциональным в истории сериала.

Сериалы,Пацаны,Эрик Крипке,Джек Куэйд,Карл Урбан,
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