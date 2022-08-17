Стартовали съёмки четвёртого сезона «Пацанов»

Карл Урбан, исполнитель роли Билли Бутчера в сериале «Пацаны», опубликовал фотографию со старта съёмок четвёртого сезона сериала. На фотографии он вместе с Джеком Куэйдом (Хьюи) отмечает начало съёмочного процесса — судя по всему, оба актёра с нетерпением ждали возможности вновь поработать вместе.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Примечательно, что под постом Урбана в соцсетях свой комментарий оставил и Дженсен Эклс — исполнитель роли Солдатика. Судя по намёку актёра, его персонаж также появится в продолжении.