Появилось первое фото к сериалу Бертона про семейку Аддамс

«Тематика, которая как бы висят в воздухе над сезоном, — это отношения Уэнсдэй и Мортиши. Как выйти из тени такой гламурной матери, как она?», — рассказал один из соавторов. Кроме того, в сериале будет раскрыта особая тайна, связанная с рядом убийств, от которых страдает маленький городок, где Уэнсдэй Аддамс как раз посещает школу-интернат. Эти смерти не особенно беспокоят героиню, но что её раздражает, так это «неустанная жизнерадостность и энтузиазм» остальных членов семьи Уэнсдэй, которые идут вразрез с «мрачным настроем» девочки. «Она не боится акул, жутких гадов или чего-то ещё, но она боится эмоций. И открытое проявление привязанности сводят Уэнсдэй с ума», — добавил соавтор.