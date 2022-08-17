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2 часа назад

Появилось первое фото к сериалу «Уэнсдэй» про семейку Аддамс от Тима Бертона

Mainstyle

Кэтрин Зета-Джонс уже облачилась в готическое чёрное платье, чтобы переосмыслить культовую роль Мортиши Аддамс в предстоящем сериале от Netflix под названием «Уэнсдэй». На первом снимке, опубликованном во вторник изданием Vanity Fair, лауреатку премии «Тони» практически не узнать с длинными чёрным волосами и в соблазнительном силуэте по фигуре. Знаковый наряд нетипичной мамочки был создан четырёхкратным лауреатом премии «Оскар» и художником по костюмам Коллин Этвуд, которая объединила свои силы с режиссёром и исполнительным продюсером Тимом Бёртоном для создания нового образа.

Появилось первое фото к сериалу Бертона про семейку Аддамс
Фото: MainstyleMainstyle

В Уэнсдэй перевоплотится миниатюрная красотка Дженна Ортега, Луис Гусман играет отца и по совместительству заботливого супруга Гомеса Аддамса, Айзек Ордонез появится в роли младшего брата Пагсли, а Кристина Риччи, которая играла Уэнсдэй в нескольких фильмах о семейке Аддамс в 1990-х годах, присоединится к касту с ещё нераскрытой миссией. Уэнсдэй чаще всего предстаёт перед нами в образе юной девочки, так что логичный переход к подростковому периоду открывает возможность исследовать ключевые моменты в её истории, когда она начинает жизнь вдали от семьи.

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«Тематика, которая как бы висят в воздухе над сезоном, — это отношения Уэнсдэй и Мортиши. Как выйти из тени такой гламурной матери, как она?», — рассказал один из соавторов. Кроме того, в сериале будет раскрыта особая тайна, связанная с рядом убийств, от которых страдает маленький городок, где Уэнсдэй Аддамс как раз посещает школу-интернат. Эти смерти не особенно беспокоят героиню, но что её раздражает, так это «неустанная жизнерадостность и энтузиазм» остальных членов семьи Уэнсдэй, которые идут вразрез с «мрачным настроем» девочки. «Она не боится акул, жутких гадов или чего-то ещё, но она боится эмоций. И открытое проявление привязанности сводят Уэнсдэй с ума», — добавил соавтор.

Так что, Уэнсдэй пытается овладеть своими зарождающимися экстрасенсорными способностями, предотвратить чудовищные убийства, терроризирующие местный городок, и разгадать сверхъестественную тайну, в которую 25 лет назад были вовлечены её родители.

«Каждая семья странная, а эта — чрезвычайно странная, но они любят друг друга. И в конечном счете, в этом всё дело: Они всегда прикрывают друг друга, и это безусловная любовь», — подытожила команда.

Сериалы,Оскар,Дженна Ортега,Кристина Риччи,Кэтрин Зета-джонс,Тим Бертон,Netflix,
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