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2 часа назад

Что известно о сериале Тима Бёртона «Уэнсдей»

Мира Маркина

Издание Vanity Fair опубликовало первые промо-фото к предстоящему сериалу «Уэнсдей», который расскажет о старшей дочери Гомеса и Мортиши Аддамс. Позже Netflix выпустил тизер-трейлер восьмисерийного шоу. Что известно о проекте, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о сериале Тима Бёртона «Уэнсдей»
Фото: РамблерРамблер

Исполнительным продюсером и режиссером сериала выступил Тим Бертон. Проект расскажет про саркастичную девушку Уэнсдей Аддамс, которая проходит обучение в академии Невермор. Девушке предстоит предотвратить серию убийств, обуздать свои сверхспособности и разгадать тайну, которая объединила ее родителей 25 лет назад.

Главную роль исполнила Дженна Ортега («Крик»). В актерском составе также появятся Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман, Гвендолин Кристи и Кристина Риччи. Последняя исполняла роль Уэнсдей в фильмах 1990-х.

Кадр из фильма "Семейка Аддамс"

Премьера шоу состоится уже этой осенью на стриминговом сервисе Netflix. Точная дата пока неизвестна.

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