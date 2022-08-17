Что известно о сериале Тима Бёртона «Уэнсдей»

Издание Vanity Fair опубликовало первые промо-фото к предстоящему сериалу «Уэнсдей», который расскажет о старшей дочери Гомеса и Мортиши Аддамс. Позже Netflix выпустил тизер-трейлер восьмисерийного шоу. Что известно о проекте, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Рамблер Рамблер

Исполнительным продюсером и режиссером сериала выступил Тим Бертон. Проект расскажет про саркастичную девушку Уэнсдей Аддамс, которая проходит обучение в академии Невермор. Девушке предстоит предотвратить серию убийств, обуздать свои сверхспособности и разгадать тайну, которая объединила ее родителей 25 лет назад.