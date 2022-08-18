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1 час назад

Видеосервисы Wink и more.tv представят экстремальную молодёжную драму «Стая»

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По сюжету юные правонарушители отправляются в горы в рамках экспериментальной программы. Они настолько разные, что вряд ли когда-нибудь встретились бы в обычной жизни. Каждый — яркая личность со своей мрачной историей. Каждому придется по-новому раскрыться в диких условиях. Им предстоит пройти через опасный горный перевал под контролем психолога-воспитателя Риты (Агата Муцениеце). Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из ребят (Александр Робак), которые не подозревают с чем им придется столкнуться в процессе. Харизматичные юные герои посреди дикой природы начинают строить новую жизнь и превращаются в настоящую стаю. Правда, в этой стае есть тот, кто никогда не должен был оказаться в экспедиции — человек, который раскроет в ребятах самые темные стороны.

Видеосервисы представят экстремальную молодежную драму «Стая»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

«Сериал “Стая” получился очень динамичным, жестким не только по формату, но и по поднимаемым проблемам. На мой взгляд, это очень правильно — с помощью зрелищности говорить о действительно важном для каждого человека. Молодым актерам пришлось работать в сложнейших горных условиях — раскрывать драматургическую линию в физически опасных обстоятельствах, работая практически каскадерами. Следить за этим очень интересно. Мы с удовольствием поддерживаем цифровую премьеру сериала, который после выйдет в эфире СТС, и уверены, что проект обязательно найдет своих поклонников»,

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— подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома», продюсер сериала от видеосервиса Wink Александр Косарим.

Съемки сериала «Стая» проходили в экстремальных условиях в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии, куда группа отправилась в двухмесячную экспедицию. А прежде актеры усиленно готовились к съемкам в Москве: прошли обучение скалолазанию и безопасному поведению в горах, а также научились стрелять из лука. Съемочные дни начинались в три утра, а путь до площадки иногда занимал два с половиной часа. Работа над проектом велась в условиях дикой природы, поэтому группу ожидали сложные спуски и подъемы, вертолетные съемки, сплавы по реке, сцены в ледяной воде и непредсказуемая погода.

«Однажды мою лодку резко потащил катер, и я неожиданно упал в воду. Было прикольно, но холодно. Но в целом, вспоминая нашу экспедицию, могу сказать, что у меня такого еще не было. И мне понравилось: классный опыт, вкусная еда, очень красивая природа. Когда мне прислали сценарий, понял, что хочу сыграть именно Макса. Он — скрытый лидер. Макс авторитарен и жаждет всеобщего подчинения, резок, вспыльчив и страдает от приступов неконтролируемой агрессии»,

— поделился воспоминаниями Павел Табаков.

«О моем страхе высоты никто не подозревал. Но у меня была большая мотивация — перебороть его. На тренировках появился такой адреналин, что, казалось бы, и страшно, и при этом хочется продолжить. Тогда нас научили, как страховать друг друга, как правильно застегивать и проверять страховку»,

— отметила Анастасия Красовская.

«Мы практически отметили Новый год весной и увидели, как снег падает на цветущий персик. Чего только не было: пронизывающий ветер, дождь с грозой, град, в общем, все "погоды мира". Смены иногда переносились, а как-то нас всех срочно эвакуировали с гор»,

— рассказала Агата Муцениеце.

Сериалы,Александр Робак,Макар Запорожский,Агата Муцениеце,Павел Табаков,
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