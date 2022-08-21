Интриговала и терпела любовниц: все мифы о той самой Хюррем

Хюррем-султан из сериала «Великолепный век» личность в прямом смысле легендарная. Еще и при жизни госпожи про нее сочиняли разные выдумки. А уже спустя столетия после смерти законной жены султана Сулеймана Кануни история Роксоланы стала напоминать миф.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» Кадр из сериала «Великолепный век»

Новый всплеск интереса вокруг бывшей славянской наложницы османского падишаха случился после премьеры сериала «Великолепный век». Проект был снят на основе исторических событий, однако создатели ленты позволяли себе всякие вольности при написании сценария. И в первую очередь разного рода допущения коснулись главной героини.

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Отличительной особенностью Хюррем в «Великолепном веке» стала ее готовность интриговать и строить козни против членов султанской семьи, которая наотрез не хотела принимать в свои ряды, как им казалось, строптивую выскочку. И представителей династии можно понять. По сюжету сериала Сулейман легко пренебрегал вековыми устоями гарема, игнорировал свою главную женщину на тот момент Махидевран-султан и не считался с мнением Валиде.

Однако это миф. Реальная Роксолана много времени уделяла образованию, вела умные беседы с государем и даже участвовала в решении политических вопросов. Некоторые историки отмечают, что Сулейман настолько ценил мнение своей Хасеки, что даже доверял ей вести переговоры с иностранными послами (к слову, этот момент был отражен в четвертом сезоне сериала).

Другой сюжетный вымысел заключается в том, что Хюррем не прикладывала руку к казням Ибрагима-паши и шехзаде Мустафы. В сериале султанша постоянно интриговала против этих двоих и не раз указывала повелителю на их промахи. Однако решения принимал сам Сулейман. Да и Хюррем была очень занятой госпожой. Помимо воспитания детей, она также занималась благотворительностью.

Еще одно сценарное допущение касается гарема и титула Хасеки. Согласно историческим справкам, после свадьбы падишах перестал приглашать к себе других рабынь, так как для него существовала только Роксолана. Бывшая наложница с русских земель была настолько хороша и интересна для Сулеймана, что он больше никого не хотел видеть в своих покоях. Кроме того, титул Хасеки государь придумал специально для Хюррем. Между тем в «Великолепном веке» еще до встречи Роксоланы и Кануни так именовали Махидевран-султан, что является грубой ошибкой со стороны создателей исторической саги.