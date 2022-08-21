Выход «Баффи» с темнокожей героиней оказался по вопросом

Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» был анонсирован еще в 2018 году, однако сейчас стало известно, что проект поставлен на паузу. Об этом рассказал исполнительный продюсер Гейл Берман. Выйдет ли вообще сериал на экраны, неизвестно.

Ребут знаменитого сериала рассматривался как возможность снять современное шоу с темнокожей главной героиней, основанное на мифологии оригинала. Более того продюсеры хотели вложить дополнительный смысл в сюжет и сделать сериал метафорой на те проблемы, с которыми общество сталкивается каждый день.Шоу должно было сниматься студией Fox 21 TV Studios, а его шоураннером хотела выступить Моника Овусу-Брин, известная по своим работам «Миднайт, Техас» и «Агенты „Щ.И.Т.“».