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3 часа назад

Выход «Баффи» с темнокожей героиней оказался по вопросом

Слово и Дело

Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» был анонсирован еще в 2018 году, однако сейчас стало известно, что проект поставлен на паузу. Об этом рассказал исполнительный продюсер Гейл Берман. Выйдет ли вообще сериал на экраны, неизвестно.

Выход «Баффи» с темнокожей героиней оказался по вопросом
Фото: Кадр из сериала Баффи — истребительница вампиров»Кадр из сериала Баффи — истребительница вампиров»

Ребут знаменитого сериала рассматривался как возможность снять современное шоу с темнокожей главной героиней, основанное на мифологии оригинала. Более того продюсеры хотели вложить дополнительный смысл в сюжет и сделать сериал метафорой на те проблемы, с которыми общество сталкивается каждый день.Шоу должно было сниматься студией Fox 21 TV Studios, а его шоураннером хотела выступить Моника Овусу-Брин, известная по своим работам «Миднайт, Техас» и «Агенты „Щ.И.Т.“».

Сериалы,Агенты Щ.И.Т.,
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