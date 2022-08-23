«Игра престолов» стала одним из самых масштабных и зрелищных шоу XXI века, за восемь лет собрав вокруг экранов более чем 16 миллионов зрителей по всему миру. После финала проекта, который, к слову, оценили далеко не все поклонники, создатели решили не останавливаться на достигнутом успехе. Так в разработке оказались сразу несколько проектов: «Девять путешествий», «Повести о Дунке и Эгге», «Десять тысяч кораблей», «Блошиный конец», несколько анимационных сериалов (пока не подтвержденных) и «Дом дракона». К последнему, конечно, приковано особое внимание – первый после завершения «Игры престолов», он обошелся HBO примерно в 200 миллионов долларов (на 100 миллионов больше, чем в среднем стоил один сезон оригинального сериала).