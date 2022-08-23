Случилось: состоялась премьера первой серии приквела «Дом дракона». Чем проект удивит зрителей, читайте в материале «Рамблера».
«Игра престолов» стала одним из самых масштабных и зрелищных шоу XXI века, за восемь лет собрав вокруг экранов более чем 16 миллионов зрителей по всему миру. После финала проекта, который, к слову, оценили далеко не все поклонники, создатели решили не останавливаться на достигнутом успехе. Так в разработке оказались сразу несколько проектов: «Девять путешествий», «Повести о Дунке и Эгге», «Десять тысяч кораблей», «Блошиный конец», несколько анимационных сериалов (пока не подтвержденных) и «Дом дракона». К последнему, конечно, приковано особое внимание – первый после завершения «Игры престолов», он обошелся HBO примерно в 200 миллионов долларов (на 100 миллионов больше, чем в среднем стоил один сезон оригинального сериала).
События «Дома Дракона» разворачиваются за 300 лет до событий «Игры престолов» и рассказывают о династии Таргариенов, правившей Вестеросом задолго до того, как там появились Ланнистеры, Старки и другие дома.
Как сообщали шоураннеры проекта, сериал покажет так называемый танец (или пляску) драконов – гражданскую войну между двумя ветвями правящего дома. «Танец» начался после смерти Визериса I Таргариена, когда принцесса Рейнира Таргариен, поддержанная партией «черных», и принц Эйегон Таргариен, поддержанный партией «зеленых», одновременно объявили о своих правах на Железный трон.
Шоураннерами «Дома дракона» стали Райан Кондал и Мигель Сапочник, снявший эпизод «Битва бастардов». Последний к тому же стал режиссером нескольких серий, включая пилотную.
Пост художника по костюмам заняла Яни Темиме, известная по шести частям «Гарри Поттера», фильмам «Залечь на дно в Брюгге», «Гравитация», «007: Координаты «Скайфолл», «Дитя человеческое», «Пассажиры» и многим другим.