Нейросеть заменила главного героя в "Ведьмаке" на Шона Коннери

Автор YouTube-канала stryder HD опубликовал дипфейк-ролик, в котором актер Генри Кавилл, исполняющий главную роль в сериале «Ведьмак», был заменен на молодого Шона Коннери. Об этом сообщает портал VGTimes.
«Я представил, что было бы, если бы молодой Шон Коннери из 60-х сыграл Геральта в сериале «Ведьмак»… Надеюсь, вам понравится моя идея!», — написал блогер под своим роликом.
За основу дипфейка была взята сцена из первой серии первого сезона сериала, в которой Геральт встречается с чародеем Стрегобором. Подписчики stryder HD оценили высокую реалистичность дипфейка, отметив схожие черты лица Кавилла и молодого Коннери.
Шон Коннери — британский актер, ставший известным благодаря роли Джеймса Бонда в популярной кинофраншизе. Он скончался на 91-м году жизни 31 октября 2020 года.