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2 часа назад

Нейросеть заменила главного героя в "Ведьмаке" на Шона Коннери

Газета.Ru

Автор YouTube-канала stryder HD опубликовал дипфейк-ролик, в котором актер Генри Кавилл, исполняющий главную роль в сериале «Ведьмак», был заменен на молодого Шона Коннери. Об этом сообщает портал VGTimes.

Нейросеть заменила главного героя в "Ведьмаке" на Шона Коннери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я представил, что было бы, если бы молодой Шон Коннери из 60-х сыграл Геральта в сериале «Ведьмак»… Надеюсь, вам понравится моя идея!», — написал блогер под своим роликом.

За основу дипфейка была взята сцена из первой серии первого сезона сериала, в которой Геральт встречается с чародеем Стрегобором. Подписчики stryder HD оценили высокую реалистичность дипфейка, отметив схожие черты лица Кавилла и молодого Коннери.

Шон Коннери — британский актер, ставший известным благодаря роли Джеймса Бонда в популярной кинофраншизе. Он скончался на 91-м году жизни 31 октября 2020 года.

Сериалы,Генри Кавилл,Шон Коннери,Джеймс Бонд,
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