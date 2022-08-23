Каким получился новый сериал во вселенной «Игры престолов»?

Три года (а кажется, будто целая вечность) прошли с премьеры заключительного, восьмого сезона «Игры престолов», и вот на экраны вышел первый спин-офф фэнтезийной саги — «Дом дракона» Джорджа Р.Р. Мартина и Райана Кондала. На приквел, действие которого разворачивается почти за 200 лет до событий оригинального шоу, кажется, возложили не меньше надежд, чем на финал «Игры престолов», — причем не только поклонники сериала, но и топ-менеджеры HBO, потратившие на проект около 200 миллионов долларов (и еще половину этой суммы — на рекламную кампанию). «Лента.ру» рассуждает, оправдаются ли эти ожидания.

Фото: Лента.ру Лента.ру

В Королевской Гавани нынче шумно: лорды и дамы со всего Вестероса прибыли в столицу на рыцарский турнир. Король Визерис I (Пэдди Консидайн) уже запланировал торжественный финал празднества — объявить о рождении долгожданного наследника. Хотя у монарха есть уже подросшая и даже овладевшая мастерством полетов на драконах дочь Рейенира (Эмма Д’Арси), королевством, согласно вековой традиции, все же должен править мужчина. Да и велика опасность, что, отдай Визерис трон женщине, в стране начнутся беспорядки, а необузданный брат правителя Дейемон (Мэтт Смит) попытается узурпировать власть.

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Смотревший «Игру престолов» зритель уже в эпизоде озвучивания планов добродушного короля, скорее всего, догадается, что реализоваться им не суждено

Если чему Джордж Р.Р. Мартин и сумел научить поклонников в своих книгах и основанном на них сериале, так это тому, что даже самые элементарные замыслы персонажей могут быстро пойти наперекосяк — хоть из-за коварных недоброжелателей, хоть по случайному стечению обстоятельств. Иронично, впрочем, что ставшая одной из визитных карточек оригинального сериала непредсказуемость сюжета в «Доме дракона» выглядит чем-то уже вполне ожидаемым.

У приквела, с одной стороны, есть хорошая фора, которую ей дают провальный финал «Игры престолов» и так и не появившийся за эти годы достойный конкурент фэнтезийной эпопеи (ближайший претендент на трон — «Властелин колец: Кольца власти» по мотивами книг Джона Толкина — выйдет только в начале сентября, и эта близость релизов намекает, что между HBO и Amazon, вероятно, шла гонка на скорость выпуска проектов). Однако «Дом дракона» все равно обречен на постоянное сравнение в первую очередь с оригинальным сериалом — и, судя по первому эпизоду, грозит так и остаться в тени прародителя.

Несмотря на невероятно разозлившую поклонников — вплоть до появления сверхпопулярной петиции с требованием все переделать — концовку, «Игра престолов» стала эталоном дорогостоящего эпичного фэнтези на телевидении. На протяжении почти целого десятилетия она оставалась одним из самых обсуждаемых сериалов в мире, принесла HBO огромнейшую аудиторию и проложила дорогу десяткам других телепроектов.

Невероятный успех сериала не мог не отразиться на эволюции стримингового телевидения

Без столь громкого примера студии попросту побоялись бы закладывать огромные бюджеты на сериалы, еще десятилетие назад считавшиеся скорее менее престижным придатком к большому кино. Быть может, без появления «Игры престолов» Amazon не осмелился бы вбухать миллиард долларов в грядущий «Властелин колец: Кольца власти», а Disney продолжал бы уповать на полнометражные блокбастеры, не размениваясь на мини-сериалы по мотивам «Звездных войн» и «Мстителей». «Ведьмак» оказался бы еще одним быстро забытым широкоэкранным сумбуром на два с половиной часа, да и, возможно, всеми любимые «Очень странные дела» не пошли бы дальше одного сезона малобюджетного ностальгического оммажа старой научной фантастике.

Трудно выделить какой-то доминирующий фактор, сделавший фэнтезийный сериал-эпопею мировым хитом: «Игра престолов» собрала в себе самые яркие элементы из десятков, если не сотен разнообразных фильмов, телешоу, художественных книг и даже учебников истории. Часть аудитории привлекали геополитические дрязги вестеросских правителей, кто-то болел душой за вечно печального и мерзнущего на Стене Джона Сноу, кто-то смотрел шоу ради кровавых и масштабных баталий, а некоторые фанаты следили за сюжетом исключительно в ожидании появления драконов. Добавьте к этому откровенность и обилие секс-сцен, неожиданно зрелищную кровожадность, мастерски сконструированное, безжалостное отношение к ключевым персонажам, от которых шоураннеры нещадно избавлялись (обсуждение эпизодов с их гибелью — вроде «Бейелора» и «Красной свадьбы» — растягивалось в соцсетях на целые недели).

«Игре престолов» на протяжении многих сезонов удавалось угождать всем, при этом выстраивая цельную, часто непредсказуемую и вполне реалистичную историю (основанную отчасти на реальных исторических событиях или же мастерски это симулирующую). И именно проработанные до мелочей драмы из жизни многочисленных правителей и узурпаторов Вестероса могут стать благодатной почвой для спин-оффов — не одного, но многих.

«Дом дракона», впрочем, не кажется таким уж масштабным хотя бы из-за урезанного состава персонажей: первые серии «Игры престолов» успели познакомить зрителей и со Старками, и с Ланнистерами, и с Баратеонами, и много с кем еще, а приквел концентрируется в первую очередь на немногочисленной (а к концу эпизода еще уменьшившейся) королевской семье Таргариенов. Но если чем первая серия «Дома дракона» и отличается от пилота «Игры престолов» сильнее всего, так это уровнем погружения в псевдоисторические детали: за одно только королевское совещание на зрителей вываливают такой список фактов из истории Вестероса, что создается впечатление, будто мы только что побывали на научной лекции. Благодарить за это следует, видимо, Райана Кондала, прожженного поклонника «Песни Льда и Пламени», которого автор саги Джордж Р.Р. Мартин лично назначил шоураннером первого спин-оффа «Игра престолов». Кто как не ярый фанат книжного первоисточника сможет подробно и без сюжетных дыр охватить масштабную историю, выдуманную писателем? Интересно ли будет наблюдать за ней широкой публике — совсем другой вопрос.