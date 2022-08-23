«Позвони, когда снова станешь богатым»: 5 сериалов об обедневших олигархах

Сюжет, где герой, у которого сначала есть все, но позже он это теряет — один из самых интересных в мировом кинематографе. После выхода сериала «Бедный олигарх» на ТНТ редакция Slovodel решила вспомнить, какие кинобогачи оставались ни с чем и как они с этим справлялись.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Григор Андолов, «Миллиарды»

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Могущественный русский олигарх появляется в третьем сезоне сериала и тут же наводит страх на героев. Его биография покрыта мраком: говорят, что он сидел в тюрьме, но почему — никто не знает. У Андолова серьезное влияние как в бизнес-сфере, так и в криминальной среде, поэтому искусством убеждения он владеет идеально. Однако даже такой власти персонажу Джона Малковича не хватает, чтобы переиграть других игроков, ведь после угроз Чака грозному русскому приходится бежать из США на своем частном самолете.

Анна Сорокина, «Изобретая Анну»

Анна Делви — наследница многомиллионного состояния. Она вхожа в светскую тусовку Нью-Йорка, среди ее друзей — сплошь артисты, дизайнеры и прочая богема. Они и рады водить дружбу с девушкой из такой богатой и известной семьи. Вот только все это… сплошной обман! Ведь на самом деле Анна никакая не Делви, а Сорокина, и родилась она не в Германии, а в подмосковном Домодедово. А всю эту историю девушка придумала, чтобы хоть как-то реализовать свои мечты о несметных богатствах, которых у ее семьи никогда не было. И все бы осталось безобидным обманом, но вот нарушение кучи статей уголовного кодекса — это уже не шутки.

Виктор Гнида, «Бедный олигарх»

Виктор Гнида, несмотря на неблагозвучную фамилию, на самом деле не такой уж и плохой человек. Он всего добился сам: из скромного Саратова добрался аж до самого Лондона, где готовится начать красивую жизнь в новом гигантском особняке. Однако проблемы приходят откуда не ждали. Западные санкции мгновенно лишают Виктора его денег, машин, имущества и даже прислуги. Верным бедному олигарху остается только его дворецкий Адам, который тоже ненавидит англичан. Потому что он шотландец. Что ждет героев — пока не известно. Премьера сериала состоялась 22 августа, так что нам еще предстоит узнать все подробности.

Юрий Омович, «Рок-н-рольщик»

У Юрия Омовича в жизни все в принципе классно: он приехал в Англию, почти стал тут своим, бизнес процветает, новехонький футбольный стадион — уже на подходе. Осталась какая-то ерунда: всего лишь добиться разрешения от нужных людей на строительство спортивного объекта. А поскольку англичане все привыкли делать через своих, Омовичу приходится обратиться к местному «решале». Казалось бы, схема максимально простая: 7 миллионов «на лапу» — и нужная бумажка в кармане. Однако все, само собой, идет не по плану, и Омович остается и без денег, и без своей любимой дорогущей картины. А ведь олигарх просто хотел смотреть матчи на родине футбола на собственном стадионе…

Сильвестр Сергеев, «Универ»