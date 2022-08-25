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54 минуты назад

«Шоу вдохнуло жизнь в бренд». Первые зрители в восторге от сериала по «Властелину колец»

Чемпионат.comиещё 4

Совсем скоро состоится премьера «Властелина колец: Кольца власти» — сериала по вселенной Джона Р.Р. Толкина от Amazon. Некоторые журналисты уже посмотрели первые два эпизода и высказались о них в своих соцсетях. Если коротко: шоу понравилось абсолютно всем.

Первые зрители в восторге от сериала по «Властелину колец»
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Так, репортёр издания The Wrap Брэндон Кэтз похвалил сериал и заявил, что его масштабу нет равных на телевидении.

Первые два эпизода «Колец власти» — захватывающее зрелище. Масштаб, размах, амбиции и грандиозность не имеют себе равных на телевидении.

Журналистка Стэйси Лэтм и вовсе удивлена тому, насколько ей понравилось вступление сериала.

Я поражена тому, насколько мне понравились первые две серии «Колец власти». Сочный и обширный сериал вдохнул новую жизнь во франшизу. Мне кажется, людям понравится это шоу, как только они позволят себе втянуться в него.

Другие журналисты хвалят в том числе саундтрек, который написал Говард Шор («Властелин колец») вместе с Беаром Маккрири (God of War). Кроме того, прессе очень понравился внешний вид сериала — судя по всему, Amazon не зря потратил безумные $ 465 млн на первый сезон.

«Властелин колец: Кольца власти» стартует 2 сентября. На премьере будут доступны первые два эпизода.

Сериалы,Говард Шор,Amazon,
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