Звезда "Дома дракона" не хотел сниматься в сериале

Когда продюсеры «Дома дракона» впервые начали обдумывать выбор актера на главную роль Деймона Таргариена, они сразу вспомнили британского актера Мэтта Смита, звезду сериала "Корона".

Продюсеры "Дома дракона" были впечатлены игрой Смита в "Короне" и считали, что у персонажей двух сериалов даже есть что-то общее.

Тем не менее, 39-летний британский актер не сразу согласился присоединиться к шоу. Смит рассказал об этом во время беседы с The Hollywood Reporter.

"Я был на парковке, когда мой агент сказал мне: "Есть одна роль в сериале, приквеле "Игры престолов". Я ответил: "Не знаю. Это будет тяжело. Трудно соответствовать этому уровню".

Позже предложение поступило снова. Смит все же сходил на кинопробы и был утвержден на роль.

По его словам, он решился на эту роль в том числе и потому, что мечтал поработать с Пэдди Консидайном:

"Я узнал, что Пэдди Консидайн тоже в актерском составе. Ему уже предложили роль короля Визериса, а я был большим поклонником Пэдди и всегда хотел с ним поработать...".

Кроме того, актера подкупила личность его персонажа:

"Мне нравятся отношения с его братом. Он блестящий персонаж, потому что никогда не знаешь, о чем он думает. Мне понравилась двусмысленность героя. В его характере есть безжалостность, которая, как мне показалось, была действительно интересной...".