Звезда "Счастливы вместе" рассказала о зарплатах в сериале

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева рассказала о зарплатах актеров во время съемок сериала.

По ее словам, изначально им платили "смешные деньги", потому как принимали на работу как начинающих актеров.

«Нам говорили, что ты будешь получать условно 100-200 долларов за съемки, которые будут проходить каждый день. Было всего 4 дня выходных»,— рассказала Бочкарева.

Тогда, по мнению Натальи, расценки были справедливыми, потому как и канал ТНТ не был так известен, и сами актеры не были популярны.

Позже, как вспоминает Наталья, случилась колоссальная прогрессия. Тогда актеры, которых уже узнавала вся страна, получали 5-10 тысяч долларов только за один съемочный день.

«Мы все улетели немного. Финансы были большие», — рассказала актриса.

Правда плотный съемочный график не мог не повлиять на актеров, которые просто «оторвалась от жизни». Сама Бочкарева признается, что, снимаясь в сериале, не знала, что происходит в остальном мире. А приходя в магазин актриса не могла даже оценить, 250 рублей за товар – это дорого или дешево.