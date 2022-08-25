Сериал "Академия "Амбрелла" продлен на четвертый сезон

Стриминговый сервис Netlfix продлил сериал «Академия «Амбрелла» на четвертый сезон, который станет последним. Об этом сообщает Deadline.
Шоураннером и продюсером финального сезона выступит Стив Блэкман. Также к своим ролям вернутся — Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Риту Эрийа и Колм Фиор.
«Я так рад, что преданные фанаты «Академии «Амбрелла» смогут увидеть достойное завершение приключений семьи Харгривз. Но прежде, чем мы придем к нему, у нас впереди потрясающая история четвертого сезона, которая заставит фанатов нервничать до последних минут»,
— заявил Блэкман.
«Академия «Амбрелла» — адаптация одноименного комикса, созданного солистом группы «My Chemical Romance» Джерардом Уэем.
Ранее сериал «Пацаны» был продлен на четвертый сезон.