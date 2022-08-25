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1 час назад

Сериал "Академия "Амбрелла" продлен на четвертый сезон

Газета.Ru

Стриминговый сервис Netlfix продлил сериал «Академия «Амбрелла» на четвертый сезон, который станет последним. Об этом сообщает Deadline.

Сериал "Академия "Амбрелла" продлен на четвертый сезон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шоураннером и продюсером финального сезона выступит Стив Блэкман. Также к своим ролям вернутся — Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Риту Эрийа и Колм Фиор.

«Я так рад, что преданные фанаты «Академии «Амбрелла» смогут увидеть достойное завершение приключений семьи Харгривз. Но прежде, чем мы придем к нему, у нас впереди потрясающая история четвертого сезона, которая заставит фанатов нервничать до последних минут»,

— заявил Блэкман.

«Академия «Амбрелла» — адаптация одноименного комикса, созданного солистом группы «My Chemical Romance» Джерардом Уэем.

Ранее сериал «Пацаны» был продлен на четвертый сезон.

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