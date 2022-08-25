Сериал "Академия "Амбрелла" продлен на четвертый сезон

«Я так рад, что преданные фанаты «Академии «Амбрелла» смогут увидеть достойное завершение приключений семьи Харгривз. Но прежде, чем мы придем к нему, у нас впереди потрясающая история четвертого сезона, которая заставит фанатов нервничать до последних минут»,