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32 минуты назад

Актриса Наталья Бочкарева рассказала о съемках Заворотнюк в «Моей прекрасной няне»

FBM.ru

Комедийный сериал «Моя прекрасная няня» имел огромную популярность. Российская актриса Анастасия Заворотнюк сыграла в нем главную роль – няню Викторию Прутковскую, став любимицей россиян.

Бочкарева рассказала о съемках Заворотнюк в «Моей прекрасной няне»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Актриса Наталья Бочкарева в YouTube-шоу “Главный вопрос” рассказала, что Анастасии Заворотнюк не легко далась эта роль.

«Я понимала, как это трудно, глядя на нее. И поначалу даже не понимала юмора этого ситкома. Мы — россияне — не привыкли к такому. У нас был Гайдай, прекрасные комедийные истории в кино, но не ситкомы», – говорит Бочкарева.

Сериалы,Наталья Бочкарева,Анастасия Заворотнюк,
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