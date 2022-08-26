Бочкарева рассказала о съемках Заворотнюк в «Моей прекрасной няне»

«Я понимала, как это трудно, глядя на нее. И поначалу даже не понимала юмора этого ситкома. Мы — россияне — не привыкли к такому. У нас был Гайдай, прекрасные комедийные истории в кино, но не ситкомы», – говорит Бочкарева.