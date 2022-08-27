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3 часа назад

Сериал «Академия Амбрелла» продлили на четвёртый сезон

Mainstyle

Супергеройский стриминговый сериал «Академия Амбрелла» от Netflix продлён на четвёртый сезон. Для шоу он станет финальным: об этом сама платформа сообщила накануне в соцсетях. Как и над предыдущими сезонами, над новыми сериями будет работать сценарист Стив Блэкман. После оглушительного успеха «Академии» Netflix предложил ему ещё два проекта — сериалы Horizon Zero Down и Orbital. Первый расскажет о том, каким будет на нашей планете далёкое будущее, второй — о жизни на современной космической станции. Впрочем, сам Блэкман предпочитает сначала завершить историю любимого детища, а потом переключаться на другие проекты.

Сериал «Академия Амбрелла» продлили на четвёртый сезон
Фото: MainstyleMainstyle

Как сказано в пресс-релизе Netflix, в четвёртом сезоне зритель снова увидит всех главных действующих лиц — семерых детей Реджиналда Харгривса, его самого и девушку Лайлу. Их роли, как и в предыдущих сезонах, будут исполнять Том Хоппер, Эллиот Пейдж, Дэвид Кастаньеда, Роберт Шихан, Эмми Рейвер-Лэмпман, Эйдан Галлахер, Колм Фиори, Риту Арья и Джастин Мин.

В финальных сериях всем им придётся решать проблемы, с которыми они будут сталкиваться, без своих суперспособностей, к которым они успели привыкнуть. Напомним, что в конце предыдущего сезона семья Харгривс попала в новую версию реальности, в которой нет различий между ними и обычными людьми. «Но это значит лишь то, что они всегда готовы к вызову. Эта новая реальность была продиктована Харгривсом, который перепрограммировал Вселенную в конце третьего сезона. Но из-за действий Эллисон он ещё не закончил то, что начал», — поясняет Стив. Зрителям NETFLIX он также намекнул на то, что отсутствие суперсил точно не будет единственной проблемой персонажей. «Они столкнутся с новыми врагами — и ставки точно будут высоки как никогда», — интригует сценарист фанатов сериала.

Сериалы,Академия,Стив Блэкман,Том Хоппер,Netflix,
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