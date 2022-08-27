Сериал «Академия Амбрелла» продлили на четвёртый сезон

Супергеройский стриминговый сериал «Академия Амбрелла» от Netflix продлён на четвёртый сезон. Для шоу он станет финальным: об этом сама платформа сообщила накануне в соцсетях. Как и над предыдущими сезонами, над новыми сериями будет работать сценарист Стив Блэкман. После оглушительного успеха «Академии» Netflix предложил ему ещё два проекта — сериалы Horizon Zero Down и Orbital. Первый расскажет о том, каким будет на нашей планете далёкое будущее, второй — о жизни на современной космической станции. Впрочем, сам Блэкман предпочитает сначала завершить историю любимого детища, а потом переключаться на другие проекты.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Как сказано в пресс-релизе Netflix, в четвёртом сезоне зритель снова увидит всех главных действующих лиц — семерых детей Реджиналда Харгривса, его самого и девушку Лайлу. Их роли, как и в предыдущих сезонах, будут исполнять Том Хоппер, Эллиот Пейдж, Дэвид Кастаньеда, Роберт Шихан, Эмми Рейвер-Лэмпман, Эйдан Галлахер, Колм Фиори, Риту Арья и Джастин Мин.