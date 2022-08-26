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56 минут назад

Лучшие исторические сериалы: подборка с высокими рейтингами

Катя Кобышева

Человеку всегда интересно — а как было раньше! И если вы еще не увлеклись историческими сериалами, значит, вам просто не попадались по-настоящему хорошие. «Рамблер» предлагает подборку лучших исторических сериалов, которые высоко оценили зрители.

Лучшие исторические сериалы: подборка с высокими рейтингами
Фото: Кадр из сериала "Викинги"Кадр из сериала "Викинги"

Викинги

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Согласно норвежской легенде, Рагнар был прямым потомком Одина. И вот он восстал (Рагнар, не Один!), чтобы объединить под своим началось все племена викингов. Что из этого вышло, смотрите в сериале. В одном из сезонов появился Данила Козловский, зарубежные зрители его игру оценили достаточно высоко.

Корона

Кадр из сериала "Корона"

За жизнью британской королевской семьи с интересом следит весь мир. Это и не удивительно, ведь когда-то в Британскую империю входило огромное количество стран. В сериале показана история жизни и царствования королевы Елизаветы II, начиная с тысяча девятьсот сорок седьмого года. Кстати, сериал получил признание критиков, массу наград и еще больше номинаций.

Тюдоры

Кадр из сериала "Тюдоры"

И снова Англия, но на этот раз Тюдоры. Действие начинается в 1518 году, когда еще молодой король Генрих VIII понял, что ему некому оставить престол. Король делает не простой выбор: он оставляет жену Екатерину Арагонскую ради Анны Болейн, которая может родить ему сына — наследника престола.

Черные паруса

Кадр из сериала "Черные паруса"

Если вы не читали роман «Остров сокровищ» Роберта Льиса Стивенсона, у вас не было детства. Восполнить пробел поможет сериал «Черные паруса». Действие начинаете на острове Нью-Провиденс в Карибском море, где жили пираты. Все у них было хорошо, пока Великобритания не решает навести порядок в Карибском бассейне.

Рим

Кадр из сериала "Рим"

Гай Юлий Цезарь возвращается в родные края после восьмилетней войны с галлами и понимает, что все изменилось. Пока его не было, патриции решили установили свою власть и порядки. За спиной императора начинают плести интриги и заговоры. Чем все закончится, мы уже знаем, но наблюдать все равно интересно.

Острые козырьки

Кадр из сериала "Острые козырьки"

Во-первых, это очень красивый сериал с красивыми актерами. Для многих красивая картинка — уже серьезный аргумент в пользу того, чтобы посмотреть сериал. Но тем, кому этого недостаточно, наверняка понравится отличная игра актеров и атмосфера Бирмингема 1920-х годов. Семейству Шелби неизменно везет в делах, пока в городе не появляется инспектор Кэмпбелл.

Аббатство Даунтон

Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"

Граф Грэнтэм удивил всю семью, когда решил сделать наследником не юную Мэри Кроули, а дальнего родственника, которого никто не знает. Богатого графа совершенно не впечатлили ни ум, ни амбиции Мэри. Конечно, не все согласились с таким решением. И тут началось.

Спартак: Кровь и песок

Кадр из сериала "Спартак: Кровь и песок"

Еще один сериал о Древнем Риме, но на этот раз в центре внимания восстание Спартака, который хочет вырваться на свободу и разыскать свою любимую, которая также попала в рабство.Сериал точно понравится тем, кто уже посмотрел «Викингов», «Рим» и «Игру престолов». Кстати, у сериала есть приквел «Спартак: Боги арены» и сиквел «Спартак: Месть» с Лиамом Макинтайром в главной роли.

Великолепный век

Кадр из сериала "Великолепный век"

Сериал основан на реальных событиях. Сюжетных веток много, но самая интересная — история отношения со славянской пленницей, которая приняла ислам и новое имя Хюррем. У сериала огромная армия поклонников по всему миру, но вот в Турции он спровоцировал несколько открытых протестов. Стоит посмотреть однозначно.

Медичи: Повелители Флоренции

События сериала начинаются в прекрасной Флоренции в тысяча четыреста тридцать четвертом году. Во главе Флорентийской республики встает Козимо де Медичи. Параллельная линия — отношения Козимо с его отцом Джованни и братом Лоренцо, которые начались за двадцать лет до его прихода к власти.

Борджиа

Кадр из сериала "Борджиа"

Если вы уже посмотрели «Игру престолов» и вам понравилось, «Борджиа» наверняка произведет впечатление. Семейка Борджиа пользуется сомнительной репутацией, но глава семьи Родриигу пришел-таки к власти обманом и хитростью. Теперь задача — удержаться, а в ход идет буквально все. Зрители и критики высоко оценили сериал, поэтому смотреть и еще раз смотреть.

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