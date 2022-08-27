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5 часов назад

Netflix закрыл сериал «Обитель зла» после первого сезона

Lenta.ruиещё 3

Стриминговый сервис Netflix объявил о закрытии научно-фантастического хоррор-сериала «Обитель зла» после первого сезона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Netflix закрыл сериал «Обитель зла» после первого сезона
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Сериал по мотивам одноименной игровой франшизы вышел в онлайн-кинотеатре 14 июля. Он получил низкие оценки на платформе рецензий Rotten Tomatoes и был прохладно встречен зрителями. При этом ранее СМИ утверждали, что Netflix все-таки разрабатывает второй сезон шоу, несмотря на провал.

«Обитель зла» — американский телесериал в жанре экшен-хоррора, основанный на серии видеоигр Resident Evil. Главные роли исполнили Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и другие актеры.

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