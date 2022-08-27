Netflix закрыл сериал «Обитель зла» после первого сезона

Стриминговый сервис Netflix объявил о закрытии научно-фантастического хоррор-сериала «Обитель зла» после первого сезона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сериал по мотивам одноименной игровой франшизы вышел в онлайн-кинотеатре 14 июля. Он получил низкие оценки на платформе рецензий Rotten Tomatoes и был прохладно встречен зрителями. При этом ранее СМИ утверждали, что Netflix все-таки разрабатывает второй сезон шоу, несмотря на провал.