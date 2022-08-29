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2 часа назад

Премьера комедийного детектива "На страже пляжа" состоится 5 сентября

Газета.Ru

Комедийный детектив «На страже пляжа» стартует 5 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ. В главных ролях Антон Филипенко и Катерина Ковальчук.

Стала известна дата премьеры детектива "На страже пляжа"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сериал повествует о криминалисте Денисе Дуброве, который должен залечь на дно в тихом курортном городе. Однако обстоятельства вынуждают героя вернуться к расследованию дела. Дубров становится подозреваемым в убийстве. В ролях — Артем Гайдуков, Сергей Дьяков, Михаил Горевой, Кирилл Козаков, Алена Ицкова, Гарик Айвазов.

По словам исполнителя роли Дуброва Филипенко, его герой носит маску беззаботного, циничного, эгоистичного и самовлюбленного человека.

«Но, несмотря на эту маску, он очень азартный человек в плане профессии: легко загорается, когда что-то делает. Во время этих шерлокхолмсовских дел маска на какой-то момент отпадает, и вот тут он может быть настоящим. Когда человек делает что-то, что является его призванием, он раскрывается по-настоящему — так происходит в любой профессии», — рассказал актер.

Ковальчук отметила, что ее героиня обладает «мужскими повадками», поэтому для роли ей пришлось найти в себе серьезность, жестокость и принципиальность.

«Меня ведь даже в полицию никогда не забирали, и я сейчас прям жалею: «Ну почему меня никогда не забирали в отделение! Почему я нигде не набедокурила!» Это же такой опыт бесценный!» — добавила актриса.

Сериалы,Алена Ицкова,Антон Филипенко,Кирилл Козаков,Артем Гайдуков,Сергей Дьяков,
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