Стала известна дата премьеры детектива "На страже пляжа"

«Но, несмотря на эту маску, он очень азартный человек в плане профессии: легко загорается, когда что-то делает. Во время этих шерлокхолмсовских дел маска на какой-то момент отпадает, и вот тут он может быть настоящим. Когда человек делает что-то, что является его призванием, он раскрывается по-настоящему — так происходит в любой профессии», — рассказал актер.