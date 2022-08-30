Вероятный продюсер «Чикатило» получил срок по делу о взятках при съемках сериала

«Сложно судить, не зная материалов дела, но со стороны, в принципе, он видится достаточно адекватным, если не было оснований для смягчения приговора. Если человек ранее не судим, если нет оснований особых для смягчения приговора, то обычно судами назначается наказание в районе 2/3 от положенного максимума срока. Пять с половиной лет — это как раз средняя цифра, которая дается. Это не та статья, к которой сегодня суды относятся лояльно. Безусловно, пять с половиной лет — это серьезное наказание, безусловно, это случай курьезный, но он такой грустно-курьезный, здесь умысел человека был выполнить свой долг как работника искусства. Многие сегодня не обращают внимания на юриспруденцию превентивную, когда нужно было бы обратиться хотя бы к тем же юристам министерства культуры, и я думаю, что они бы вполне объяснили, каким образом можно обеспечить съемку этого сериала, и, естественно, договориться с МВД, уведомить в том числе ФСО. А здесь в месте достаточно значимом, которое находится в ведении нескольких ведомств, в том числе ФСО, устроили такую операцию. Это выходит за рамки обычного, поэтому и привлекло столько внимания. В зарубежной практике такие истории были с продюсерами, но у нас я сам лично не слышал, никогда не сталкивался. Причем есть среди продюсеров и актеров у меня знакомые люди, я поинтересовался, никто о таком не слышал».