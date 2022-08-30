Вероятный продюсер «Чикатило» получил срок по делу о взятках при съемках сериала

Вероятный продюсер сериала «Чикатило» получил 5,5 года колонии за взятки полицейским во время съемок. Как сообщает ТАСС, Щербинский районный суд Москвы приговорил к такому сроку бывшего гендиректора компании «Киногрупп» Дмитрия Большакова. Он проходил по по делу о взятках за перекрытие дорог в Москве.
Сериал снимался в 2020 году для онлайн-кинотеатра Okko режиссером Сариком Андреасяном. Съемки проводил продюсерский центр Okko, а организацией площадок занималась компания «Киногрупп».
Дмитрий Большаков суммарно заплатил полицейским 400 тысяч рублей, чтобы те перекрыли улицу в центре Москвы. Это выяснилось случайно, поскольку одна из улиц, на которой шли съемки, находилась под контролем ФСО и служба устроила проверку. Как ранее сообщалось, продюсер готов был оплачивать подобные услуги официально и по безналу, но никто не захотел с ним сотрудничать.
Оценку приговору дает адвокат, зампред московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев:
«Сложно судить, не зная материалов дела, но со стороны, в принципе, он видится достаточно адекватным, если не было оснований для смягчения приговора. Если человек ранее не судим, если нет оснований особых для смягчения приговора, то обычно судами назначается наказание в районе 2/3 от положенного максимума срока. Пять с половиной лет — это как раз средняя цифра, которая дается. Это не та статья, к которой сегодня суды относятся лояльно. Безусловно, пять с половиной лет — это серьезное наказание, безусловно, это случай курьезный, но он такой грустно-курьезный, здесь умысел человека был выполнить свой долг как работника искусства. Многие сегодня не обращают внимания на юриспруденцию превентивную, когда нужно было бы обратиться хотя бы к тем же юристам министерства культуры, и я думаю, что они бы вполне объяснили, каким образом можно обеспечить съемку этого сериала, и, естественно, договориться с МВД, уведомить в том числе ФСО. А здесь в месте достаточно значимом, которое находится в ведении нескольких ведомств, в том числе ФСО, устроили такую операцию. Это выходит за рамки обычного, поэтому и привлекло столько внимания. В зарубежной практике такие истории были с продюсерами, но у нас я сам лично не слышал, никогда не сталкивался. Причем есть среди продюсеров и актеров у меня знакомые люди, я поинтересовался, никто о таком не слышал».
Сроки получили также двое полицейских начальников, бравших взятки: замглавы 3-го управления отдела общественного порядка московского УМВД Игорь Файзуллин — 8,5 года в колонии общего режима, замглавы отдела полиции «Китай-город» Дмитрий Смолин — 7,5 года в колонии строгого режима.
Впрочем, режиссер сериала «Чикатило» Сарик Андреасян в соцсетях опроверг новость о приговоре продюсеру проекта Дмитрию Большакову. Он также отметил, что Дмитрий Большаков никогда не являлся продюсером сериала «Чикатило» и не участвовал в этих съемках.
Впервые информация об уголовном деле за взятки при съемках «Чикатило» появилась в издании «Коммерсантъ» в 2020 году. Там также фигурировало имя Дмитрия Большакова как гендиректора ООО «Киногрупп» и посредника в деле. Его роль в проекте как продюсера не оговаривалась. В титрах его имени нет.