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1 час назад

На Netflix подали в суд за клевету в сериале «Изобретая Анну»

Lenta.ru

На Netflix подали в суд за клевету в сериале «Изобретая Анну» продюсера Шонды Раймса. Об этом сообщает Independent

На Netflix подали в суд за клевету в сериале «Изобретая Анну»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С иском обратилась бывшая журналистка Vanity Fair Рэйчел Уильямс. По ее словам, она была представлена в сериале как неэтичная, жадная, снобистская, трусливая и нечестная, что не соответствует действительности.

Как утверждает адвокат Уильямс Александр Руфус-Айзекс, после выхода сериала его клиентка столкнулась с резкой критикой в социальных сетях. Он утверждает, что продюсеры могли использовать в шоу вымышленное имя.

Сериал «Изобретая Анну» рассказывает о мошеннице Анне Сорокиной, которая выдавала себя за богатую немецкую наследницу Анну Делви. Уильямс была ее подругой. Позднее у журналистки украли 62 тысячи долларов, о чем Рэйчел написала в статье для Vanity Fair и своей книге. В 2019 году Сорокину приговорили к тюремному заключению по обвинениям в покушении на крупную кражу и в мошенничестве. Через два года она была досрочно освобождена.

Ранее сообщалось, что продюсера сериала «Чикатило» приговорили к пяти годам колонии за подкуп полицейских.

Сериалы,Анна Сорокина,Netflix,
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