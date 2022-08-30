7 фильмов и сериалов про работниц сферы секс-услуг

Запретное всегда кажется интересным, особенно если материал подан талантливо и оригинально. К выходу в онлайн-кинотеатре KION сериала «Жизнь по вызову» о российском рынке эскорта сделали подборку разножанровых лент по теме — все фильмы и сериалы можно посмотреть на платформе.

Фото: Super.ru Super.ru

«Жизнь по вызову»

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Собственно, виновник торжества. В центре остросюжетного сериала Сарика Андреасяна — персонаж по фамилии Шмидт и прозвищу Волшебник, герой Павла Прилучного, серьезный бизнесмен в мире эскорт-услуг. Его боятся за железный характер и уважают за способность воплотить любой каприз заказчика и умение маскировать свой бизнес. Когда полиция решает взяться за Шмидта всерьез, под угрозой оказывается не только контора, но и отношения с единственным дорогим ему человеком — юной дочкой, которая не знает, чем на самом деле занимается папа. Перед съемками «Жизни по вызову» авторы провели серьезное исследование устройства российского рынка эскорт-услуг, воплотили в сериале реальные детали и рассказали настоящие истории девушек, втянутых в этот прибыльный, но опасный бизнес.

«Купи меня»

В фильме Вадима Перельмана, работавшего в Голливуде, рассказывают истории девушек, чьи судьбы пересеклись в Абу-Даби. Студентка Катя (Юлия Хлынина) отказалась «сотрудничать» с арабскими шейхами и устроила скандал, из-за чего всю группу моделей отправили обратно в Россию. Но Кате полюбился запретный плод богатой жизни, и вместе с новыми подругами Лизой и Галей она решает снять квартиру и начать охотиться на женатых олигархов. Вскоре выясняется, что филологическое образование запросто может поднять ее цену на рынке.

«Девушка по вызову»

Спродюсированный Стивеном Содербергом сериал с Райли Кио в главной роли расскажет о студентке юридического факультета Кристин, которая устала от расходов и долгов, послушала совета подруги и подалась в эскорт, надеясь, что ей удастся обойтись без интима. Довольно быстро Кристин усвоила, что большинство клиентов не знает границ, и после работы на властную госпожу отправилась в свободное плавание.

«Эскортницы»

Фильм польского режиссера Марии Садовски про изнанку рынка эскорт-услуг стал хитом в Польше и был показан в кинотеатрах по всему миру. Это история Эми, которая решила, что жизнь в провинции не для нее, и отправилась на конкурс красоты, где встретила свою будущую эскорт-менеджерку Дороту. Эми шустро освоилась на рынке и через некоторое время уже сама принялась вербовать девушек для вечеринок шейхов в Куршевеле, Каннах и Дубае. Однако на старте карьеры героиня не успела понять, чем ей придется пожертвовать ради красивой жизни.

«Влюбленные одиночки»

В эротическом триллере француженки Сильви Веред главную роль сыграла Афсия Эзри — одна из любимых актрис каннского лауреата Абделатифа Кешиша. Под псевдонимом Виржини девушка Малика работает в Лондоне дорогой работницей секс-услуг. Своей работы она стыдится и скрывает ее, но все меняется, когда Малика начинает дружить с парнем Рупертом. Он оказывается «спасателем», возвращающим девушек в родные семьи. Не подозревая о работе самой Малики, Руперт отправляет девушку на загородную вечеринку и дает ей в спутницы несовершеннолетнюю эскорт-модель, которую им вместе предстоит наставить на путь истинный.

«Элис»

В эскорт приходят не только юные. История знает случаи, когда секс-работницами становились уже семейные женщины. Так произошло с Элис, героиней фильма Жозефин Маккерас, которая спустя годы в браке узнала, что ее муж пользуется услугами эскорт-работниц. Обнаружив, сколько денег из семейного бюджета уходило на развлечения мужа, героиня решила податься в профессию — а все для того, чтобы иметь возможность жить безбедно и обеспечивать сына. Типаж Элис оказался крайне востребованным.

«Эскорт»