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2 часа назад

Стали известны подробности об угрозах съемочной группе сериала  "Леди в озере"

Газета.Ru

Появились новые подробности угроз расправы в отношении съемочной группы грядущего сериала с Натали Портман для Apple TV+ "Леди в озере". Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Подробности об угрозах съемочной группе сериала "Леди в озере"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

The Baltimore Banner ранее написала, что в Балтиморе актерам и съемочной группе сериала угрожали балтиморские "наркоторговцы", которые размахивали огнестрельным оружием и требовали $50 тыс., тогда они никого не убьют разрешат продолжать съемки в выбранном месте.

Сообщалось, что "продюсеры" отказались платить. Позже выяснилось, что угрожали расправой и требовали денег только два человека. Они высказали угрозы водителю съемочной группы. Это произошло до того, как продюсеры, актеры и другие участники процесса прибыли на площадку. Водитель рассказал, что один из мужчин и правда размахивал пистолетом, направляя оружие на него.

Сериал с Натали Портман в одной из главных ролей снимали в Балтиморе на протяжении последних нескольких месяцев. В основу сценария сериала легла книга балтиморской журналистки Лоры Липпман о домохозяйке, взявшейся расследовать загадочное убийство.

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