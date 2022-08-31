Подробности об угрозах съемочной группе сериала "Леди в озере"

Появились новые подробности угроз расправы в отношении съемочной группы грядущего сериала с Натали Портман для Apple TV+ "Леди в озере". Об этом сообщает The Hollywood reporter.

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The Baltimore Banner ранее написала, что в Балтиморе актерам и съемочной группе сериала угрожали балтиморские "наркоторговцы", которые размахивали огнестрельным оружием и требовали $50 тыс., тогда они никого не убьют разрешат продолжать съемки в выбранном месте.

Сообщалось, что "продюсеры" отказались платить. Позже выяснилось, что угрожали расправой и требовали денег только два человека. Они высказали угрозы водителю съемочной группы. Это произошло до того, как продюсеры, актеры и другие участники процесса прибыли на площадку. Водитель рассказал, что один из мужчин и правда размахивал пистолетом, направляя оружие на него.