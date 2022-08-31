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1 час назад

Создатели "Рика и Морти" заявили о начале работы над 8-м сезоном

Газета.Ruиещё 2

Шоураннер «Рика и Морти» Скотт Мардер и продюсер Джеймс Сичильяно признались, что уже работают над 8-м сезоном проекта. Этим они поделились в беседе с Inverse.

Создатели "Рика и Морти" заявили о начале работы над 8-м сезоном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сичильяно заявил, что 7-й сезон уже находится в стадии производства. «Мы уже начали обдумывать 8-й сезон с командой сценаристов. Так что это около двадцати эпизодов в производстве, и новый сезон, который мы запускаем», — рассказал продюсер. Мардер добавил, что шоураннеры планируют выпускать по сезону в год.

6-й сезон «Рика и Морти» выйдет 4 сентября на канале Adult Swim. Научно-фантастический мультфильм рассказывает о безумных приключениях ученого-социопата с внуком в космосе и альтернативных реальностях.

Сериалы,Скотт Мардер,
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