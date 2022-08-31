Создатели "Рика и Морти" заявили о начале работы над 8-м сезоном

Шоураннер «Рика и Морти» Скотт Мардер и продюсер Джеймс Сичильяно признались, что уже работают над 8-м сезоном проекта. Этим они поделились в беседе с Inverse.

Сичильяно заявил, что 7-й сезон уже находится в стадии производства. «Мы уже начали обдумывать 8-й сезон с командой сценаристов. Так что это около двадцати эпизодов в производстве, и новый сезон, который мы запускаем», — рассказал продюсер. Мардер добавил, что шоураннеры планируют выпускать по сезону в год.