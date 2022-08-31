Вторую серию "Дома дракона" посмотрели более 10 млн зрителей

Второй эпизод сериала "Дом дракона" привлек более 10 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max, он оказался успешнее первой серии приквела "Игры престолов", пишет Variety.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

При этом старт "Дома дракона" стал крупнейшей премьерой за всю историю HBO. Пилотный выпуск "Игры престолов", который впервые показали в 2011 году, оказался не таким популярным - его посмотрели всего 4,2 млн зрителей.