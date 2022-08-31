Вторую серию "Дома дракона" посмотрели более 10 млн зрителей

Второй эпизод сериала "Дом дракона" привлек более 10 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max, он оказался успешнее первой серии приквела "Игры престолов", пишет Variety.
При этом старт "Дома дракона" стал крупнейшей премьерой за всю историю HBO. Пилотный выпуск "Игры престолов", который впервые показали в 2011 году, оказался не таким популярным - его посмотрели всего 4,2 млн зрителей.
"Дом дракона" вышел 21 августа 2022 года. Через два дня картина поставила рекорд HBO по количеству просмотров. Первый эпизод увидели 9,9 млн зрителей телеканала HBO и стримингового сервиса HBO Max. Отмечалось, что финал "Игры престолов" посмотрели 17,9 млн человек.