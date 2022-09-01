Из «Дома дракона» ушел Мигель Сапочник

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что сериал «Дом дракона» лишился одного из шоураннеров. Мигель Сапочник был не только шоураннером, но также режиссёром несколько эпизодов.

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По словам самого Сапочника, он решил покинуть пост шоураннера после четырёх лет плотной работы над «Домом дракона». Единственным шоураннером останется Райан Кондал. Он же продолжит тесно сотрудничать с Джорджем Мартином.

Несмотря на то, что Сапочник покинул пост шоураннера, для «Дом дракона» он останется исполнительным продюсером и продолжит сотрудничать с HBO по поводу работы над сторонними проектами. Для второго сезона шоу HBO наняла Алана Тейлора — он работал над «Игрой престолов».