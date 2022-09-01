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3 часа назад

Из «Дома дракона» ушёл один из шоураннеров — Мигель Сапочник

Чемпионат.comиещё 1

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что сериал «Дом дракона» лишился одного из шоураннеров. Мигель Сапочник был не только шоураннером, но также режиссёром несколько эпизодов.

Из «Дома дракона» ушел Мигель Сапочник
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам самого Сапочника, он решил покинуть пост шоураннера после четырёх лет плотной работы над «Домом дракона». Единственным шоураннером останется Райан Кондал. Он же продолжит тесно сотрудничать с Джорджем Мартином.

Несмотря на то, что Сапочник покинул пост шоураннера, для «Дом дракона» он останется исполнительным продюсером и продолжит сотрудничать с HBO по поводу работы над сторонними проектами. Для второго сезона шоу HBO наняла Алана Тейлора — он работал над «Игрой престолов».

В данный моменты доступны первые два эпизода. Премьера третьего состоится уже 4 сентября.

Сериалы,Игра престолов,Райан Кондал,Алан Тейлор,Мигель Сапочник,Джордж Мартин,
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