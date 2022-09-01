Что ждать от сериала «Кольца власти» и сможет ли он взлететь

2 сентября мы поймем, стоило ли ждать самый хайповый сериал века «Властелин колец: Кольца власти». И что открывать — шампанское или словарь эльфийского мата.

Фото: Super.ru Super.ru

Нескончаемый хайп за годы до выхода — только так можно назвать все, что творилось вокруг «Властелина колец», «Хоббита» и нынешних «Колец власти». Никакому айфону такое и не снилось, даже первому (а ему снилось многое). Здесь мы пропустим огромную нудную статью о том, как десятки раз пытались экранизировать книги Толкина в прошлом веке буквально все подряд, включая даже группу The Beatles. И переходим сразу к интересному.

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Питер Джексон считался конченым фриком из Новой Зеландии. Он снимал кровавые комедии для сумасшедших, а в Голливуде успел лишь отметиться с хоррором «Страшилы», где в последний раз в главной роли снялся всеми любимый Майкл Джей Фокс (болезнь Паркинсона прервала карьеру актера в полном расцвете сил).

В 1997 году в прессе стали мелькать сообщения, будто Голливуд дает добро на постановку «Властелина колец» и возлагает весь риск на какого-то режиссера из Новой Зеландии. Киноманы шутили, что этим режиссером будет Питер Джексон. Ха-ха-ха! И очень изумились, когда именно так и оказалось. Бред становился явью.

Еще сырой и робкий в те годы Интернет тотчас оброс фанатскими сайтами, посвященными грядущему кинопровалу. Россия не стала исключением — древний сайт «Хеннет-Аннун» жив и по сей день. А в провале многие были уверены, хоть и надеялись на волшебство. Считалось, что никаких денег на экранизацию по-человечески не хватит. К тому же все помнили, сколь кошмарно выглядели фэнтези-фильмы тех лет. Да и где набрать столько карликов? Народ стал фонтанировать советами, кто кого должен сыграть. Особенно переживали за Гэндальфа — все видели в этой роли только Шона Коннери. Когда вместо Коннери объявили неизвестного не пойми кого, предчувствие фиаско усилилось.

Все изменилось буквально за две минуты, когда вышел первый тизер-трейлер. Для 2001 года это был шок и потрясение. Никто доселе ни с чем подобным не сталкивался и даже не помышлял!

В России выход «Братства кольца» задержали на три недели, так что все это время народ кормился, читая иностранные рецензии. А они были полны трепета: критики извинялись за то, что хвалили «Гарри Поттера», ведь «Властелин колец» оказался несоизмеримо величественнее. А дальше — полные залы и бурные аплодисменты при первом появлении назгулов. К середине января в России, чтобы попасть на сеанс «Братства кольца», приходилось объехать полгорода — все кинотеатры были забиты зрителями с попкорном и лембасами.

Находились и недовольные: фанаты бойкотировали фильм по самым причудливым причинам, например потому, что из сюжета напрочь вырезали эпизод с хиппи Томом Бомбадилом.

Здесь мы пропустим историю о мегахайпе «Хоббита» и во что все это вылилось (там и так все очевидно). Байкам и домыслам о телесериале по вселенной Толкина был положен конец в 2017 году, когда компания Amazon объявила о приобретении прав и невероятных замыслах на будущее. И то и другое — за невиданно баснословные деньги.

Не так давно Питер Джексон признался, что с ним связывались продюсеры сериала: спрашивали, готов ли он помочь советами да консультациями. Джексон охотно согласился, и ему больше никто ни разу не перезвонил. Потревожили фанатов и первые опубликованные кадры с гномами и эльфами сомнительного происхождения. После выхода трейлера паника усилилась: никакого «вау!», как в 2001 году, не наблюдалось и в помине. Даже трейлер сериала «Дом Дракона» штырил забористее. Грядущего сериала по Толкину стали бояться.

Смущала и литературная основа. Она как бы есть и как бы ее нет. Расскажем подробнее. Перед нами Средиземье во Вторую эпоху, то есть динозавры давно вымерли, а до похождений прожорливых хоббитов с кольцом еще три тысячи лет. В центре событий то, как появились кольца власти, война против Саурона и все такое. Толкин работал над написанием перечисленных легенд, а также притчи о гибели острова Нуменор, только цельной книги не выдал. По сути, на руках у сценаристов есть только собрание не самых подробных мифов без морали, саспенса и экшена. Для хорошего сценариста это челлендж, для плохого — повод быстрее подзаработать и забанить комментаторов в личном блоге.

История создания колец эльфийским мастером Келебримбором сама по себе занятна, ее трудно испортить. Это плюс. Уже знакомых зрителю персонажей будет мало — это минус. Хоббиты в наличии — плюс. Гномы на съемку тоже явились. Главная интрига — каков будет сам властелин колец Саурон. Толковый злодей означает успех, а бестолковый злодей означает новые «Звездные войны».

Скоро сами узнаем: на 2 сентября заявлен выпуск двух эпизодов из восьми. После закрытых показов в Сети объявились восторженные отзывы, однако настораживает то, что они написаны мертвым языком. Нет, не эльфийским, а мертвым языком студийных ботов, как под копирку. Что уже породило приколы и мемасики в фанатской среде.