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3 часа назад

Расписание выхода серий «Властелина колец: Кольца власти»

Чемпионат.com

Уже завтра состоится премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» — самого дорогого шоу в истории индустрии (общий бюджет превысил $ 700 млн). События шоу разворачиваются за десятилетия до трилогии фильмов, но расскажут связанную с ними историю.

Раскрыто расписание выхода серий «Властелина колец: Кольца власти»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сейчас создатели планируют выпустить пять сезонов, а в первом будет восемь серий.

Расписание серий «Властелина колец: Кольца власти»

Первая серия - 2 сентября

Вторая серия - 2 сентября

Третья серия - 9 сентября

Четвёртая серия - 16 сентября

Пятая серия - 23 сентября

Шестая серия - 30 сентября

Седьмая серия - 7 октября

Восьмая серия - 14 октября

Что забавно, конкурирующий «Дом дракона», который стартовал 22 августа и содержит десять серий, закончится уже после финала «Колец власти» — 24 октября. Съёмки второго сезона «Властелина колец» стартуют в октябре, а релиз не стоит ожидать раньше 2024 года.

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