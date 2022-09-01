Раскрыто расписание выхода серий «Властелина колец: Кольца власти»

Уже завтра состоится премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» — самого дорогого шоу в истории индустрии (общий бюджет превысил $ 700 млн). События шоу разворачиваются за десятилетия до трилогии фильмов, но расскажут связанную с ними историю.
Сейчас создатели планируют выпустить пять сезонов, а в первом будет восемь серий.
Расписание серий «Властелина колец: Кольца власти»
Первая серия - 2 сентября
Вторая серия - 2 сентября
Третья серия - 9 сентября
Четвёртая серия - 16 сентября
Пятая серия - 23 сентября
Шестая серия - 30 сентября
Седьмая серия - 7 октября
Восьмая серия - 14 октября
Что забавно, конкурирующий «Дом дракона», который стартовал 22 августа и содержит десять серий, закончится уже после финала «Колец власти» — 24 октября. Съёмки второго сезона «Властелина колец» стартуют в октябре, а релиз не стоит ожидать раньше 2024 года.