Раскрыто расписание выхода серий «Властелина колец: Кольца власти»

Уже завтра состоится премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» — самого дорогого шоу в истории индустрии (общий бюджет превысил $ 700 млн). События шоу разворачиваются за десятилетия до трилогии фильмов, но расскажут связанную с ними историю.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сейчас создатели планируют выпустить пять сезонов, а в первом будет восемь серий.

Расписание серий «Властелина колец: Кольца власти»

Первая серия - 2 сентября

Вторая серия - 2 сентября

Третья серия - 9 сентября

Четвёртая серия - 16 сентября

Пятая серия - 23 сентября

Шестая серия - 30 сентября

Седьмая серия - 7 октября

Восьмая серия - 14 октября