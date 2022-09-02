Сериал "Художник" выйдет онлайн

"Художник" — это остросюжетный детектив о чести и доблести героев милиции, которые на службе отдают долг своей стране. Этот проект стал для меня очень личным. Над этим фильмом я со всей съемочной командой работал больше полутора лет. Я прочувствовал и прожил жизнь всех персонажей фильма, лично с каждым пережил происходящие события",