Сериал "Художник" выйдет онлайн

Онлайн-кинотеатр Premier покажет новый исторический детектив Тимура Алпатова "Художник" о банде убийц, которая оставляет на месте преступлений загадочные рисунки.
Сюжет разворачивается в марте 1944 года. Радость грядущей победы омрачает серия дерзких и жестоких убийств банды "Мертвая голова", оставляющей после себя портреты убитых. За расследование берутся опытный майор Ефимов и капитан Сазонов, им помогает сотрудник НКВД, но под подозрением все.
"Художник" — это остросюжетный детектив о чести и доблести героев милиции, которые на службе отдают долг своей стране. Этот проект стал для меня очень личным. Над этим фильмом я со всей съемочной командой работал больше полутора лет. Я прочувствовал и прожил жизнь всех персонажей фильма, лично с каждым пережил происходящие события",
- рассказывает Алпатов.
Производством сериала "Художник" занималась компания "ВайТ Медиа". В ролях в фильме снялись Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Дарья Урсуляк, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Виктор Добронравов, Кирилл Зайцев, Александр Устюгов, Светлана Колпакова, Сергей Газаров и др. Телевизионная премьера сериала состоится в новом сезоне на телеканале "Россия".