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1 час назад

Сериал "Художник" об оставляющих портреты жертв убийцах выйдет онлайн

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Premier покажет новый исторический детектив Тимура Алпатова "Художник" о банде убийц, которая оставляет на месте преступлений загадочные рисунки.

Сериал "Художник" выйдет онлайн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет разворачивается в марте 1944 года. Радость грядущей победы омрачает серия дерзких и жестоких убийств банды "Мертвая голова", оставляющей после себя портреты убитых. За расследование берутся опытный майор Ефимов и капитан Сазонов, им помогает сотрудник НКВД, но под подозрением все.

"Художник" — это остросюжетный детектив о чести и доблести героев милиции, которые на службе отдают долг своей стране. Этот проект стал для меня очень личным. Над этим фильмом я со всей съемочной командой работал больше полутора лет. Я прочувствовал и прожил жизнь всех персонажей фильма, лично с каждым пережил происходящие события",

- рассказывает Алпатов.

Производством сериала "Художник" занималась компания "ВайТ Медиа". В ролях в фильме снялись Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Дарья Урсуляк, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Виктор Добронравов, Кирилл Зайцев, Александр Устюгов, Светлана Колпакова, Сергей Газаров и др. Телевизионная премьера сериала состоится в новом сезоне на телеканале "Россия".

Сериалы,Кирилл Зайцев,Александр Горбатов,Сергей Газаров,Дарья Урсуляк,Виктор Добронравов,Светлана Колпакова,Тимур Алпатов,Александр Устюгов,Марина Александрова,Андрей Смоляков,Андрей Мерзликин,
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